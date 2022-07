Paraense e Copa Nordeste de Motocross abrem temporada em agosto

Umas das temporadas mais aguardadas pelos amantes do offroad paraense é o Campeonato Paraense de Motocross e a Copa Nordeste Pará de Motocross, ambos realizados pela DS Sports e homologados pela Federação Paraense de Motociclismo (FEPAM). A temporada deste ano dá largada no final de agosto.

Com um número expressivo de pilotos participantes, o motocross se populariza cada vez mais na região norte e ganha adeptos de todas as idades, gêneros e classes sociais. O treinador João Paulo Silva, conhecido no meio como "Cachorro", está na expectativa pela abertura da temporada.

“O motocross vem crescendo muito no norte do Brasil e o nível dos pilotos aumentando também. Também temos o Baiano, que é um dos maiores construtores de pistas do Brasil e, junto com as pistas mais técnicas, os pilotos vêm se desenvolvendo, buscando mais conhecimento do motocross e buscando ser o 1º sempre”, disse o treinador.

João Paulo, o 'Cachorro', junto com Victor Pimenta (Divulgação/Portal Aventura)

O piloto Victor Pimenta, de 16 anos, promete acelerar nas pistas na temporada 2022. “Evoluí muito treinando com o Cachorro Training e estou ansioso para começar as corridas. Minha meta é ser campeão”, disse o piloto.

Todas as informações sobre a abertura do campeonato estão disponíveis nas redes sociais da DS Sports.

Acelerando

Surf

Os surfistas paraenses Jean Félix, Gustavo Roberto de Paula e Breno Soares vão representar o estado na I Etapa do Circuito Brasileiro, na praia do Buraco, no Espírito Santo, dos dias 22 a 24 de julho. A Federação Paraense de Surf está dando todo suporte para os jovens atletas.

Enduro

A 25ª Edição do tradicional Rally do Sol será de 28 a 30 de julho e promete fortes aos atletas do esporte. Todas as informações do evento estão disponíveis no site da Federação Paraense de Motociclismo (FEPAM).

Stand Up Paddle

A segunda edição do Desafio Vibes de Sup será no dia 07 agosto, no Complexo Ver-o-Rio, em Belém.