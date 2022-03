No downhill slide, Pedro Sarmanho representa o Brasil no exterior

Natural do município de Salinópolis, e há nove anos como atleta de longboard, o paraense Pedro Sarmanho vai apresentar a modalidade downhill slide skate de ladeira em Portugal, no dia 25 de julho, período de verão europeu. O atleta é o atual campeão brasileiro na categoria amador.

O convite foi feito por Carlos Brasileiro, presidente da ALMA (Associação de Longboard do Maranhão), que mora há quatro anos em Portugal e vem uma vez ao ano no Brasil para desenvolver várias ações com skate no Maranhão. O objetivo da ida é para que os portugueses conheçam mais sobre a modalidade esportiva, que até então não é praticada no país.

Pedro nasceu em Salinas e pratica longboard há nove anos (Divulgação/Pedro Sarmanho)

Além de Pedro Sarmanho, o paulista Cri Duarte, também campeão brasileiro, recebeu o convite e juntos estarão levando mais sobre a adrenalina da modalidade aos amantes de skate, em eventos como workshop e apresentações.

“É muito realizador e gratificante poder ver que meu esforços valeram muito a pena. Em 2018 fui campeão do evento que foi realizado pela Bellong, em Bragança, foi uma etapa do Brasileiro, no qual a premiação era uma moto zero km. Desde esse ano, eu havia travado a meta de ser campeão brasileiro e, no passado, aconteceu uma única etapa do brasileiro em São Paulo, com skatistas de alto nível e do Brasil inteiro. Lá consegui realizar minha meta de ser campeão brasileiro e sei que ainda tem muita coisa por vir. Estou bem empolgado com esse título”, disse Pedro.

Em julho, skatista paraense estará em Portugal para competição internacional (Divulgação/Pedro Sarmanho)

Apesar de ter crescido na praia e no meio do surf, por acompanhar o pai surfista, Pedro se apaixonou mesmo foi pela adrenalina do longboard. No mesmo ano que o atleta começou a andar de longboard, em 2013, o paraense fez a primeira competição, ao lado de 31 participantes, e ficou no 6º lugar.

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade estão com os treinos a todo vapor para o Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, com a 1ª e 2ª Etapa marcada para o dia 19 e 20 de março, em Castanhal.

Ciclismo

O V desafio do Bujaru de MTB Marathon será no dia 20 de março. Com organização do Amazônia Bike, o evento vai reunir ciclistas de todo o estado. Mais informações no site: https://www.fpcpara.com.br/



