No Beach Tennis, dupla paraense vence classificatória no circuito mundial e sobe no ranking

Adrenalina

Por Rosiane Rodrigues

Quadro voltado para esportes radicais assinado pela jornalista Rosiane Rodrigues, que potencializou o amor pelos esportes radicais nas coberturas das competições de Motocross em todo estado do Pará, isso há quatro anos. É fundadora e CEO do site Gastronomia Paraense, CEO do RÔ Comunicação e Imprensa e assessora da Confederação Brasileira de Motociclismo.