Niver Cross comemora os 34 anos de Parauapebas

Nos dias 14 e 15 de maio, o Niver Cross será evento de celebração do aniversário de Parauapebas, que em grande estilo e muito off-road, reunirá amantes do esporte. Com a organização de Natal Som, o evento ocorre todos os anos e desta vez irá celebrar a capital do minério, que completa 34 anos.

A edição de motocross contará com a participação de mais de 500 pilotos do Brasil inteiro, o local será na área do complexo de esportes radicais (saída para Canaã dos Carajás). No total, será composto por 16 categorias, incluindo modalidades da cidade e outras que envolvem pilotos profissionais das demais partes do Brasil.

Natal Som destaca que o evento terá até 70.000 reais em premiações e espera a presença de convidados vindos de vários lugares para disputar na grande competição. “Venha participar. Venha assistir. Vai ser muita adrenalina! Vão vir pilotos de todo o Brasil. A expectativa que temos é a melhor. Não percam”, enfatizou. O Niver Cross tem apoio do DS Sports, organizadora do Campeonato Paraense de Motocross, Nell Locução e Prefeitura de Parauapebas.

Texto de Eva Pires (estagiária do Adrenalina)

