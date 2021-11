MX: paixão pelo off road que marca gerações - Parte I

A paixão dos pilotos pelo Motocross é sentida pelo público que acompanha as competições e, mais ainda, pelos filhos, que veem de pertinho cada dedicação dos pais aos treinos e às motos. Esse amor transborda e as crianças passam a amar o esporte e a adrenalina, começando, desde cedo, a ter as primeiras experiências nas pistas. Iniciamos aqui uma série, em quatro episódios, sempre na primeira semana do mês, que mostrará quem são os pilotos mirins do MX paraense.

Kauã Galvão é um desses herdeiros da paixão pela modalidade esportiva. Aos 12 anos de idade, o piloto começou nas pistas aos 10, competindo em uma moto 65cc. Incentivado pelo pai, Jefferson Galvão, que também é piloto, Kauã se dedica aos treinos e é destaque nas pistas, passando, muitas vezes, em primeiro lugar pela quadriculada. "Por ter acompanhado meu pai, me apaixonei pelo motocross. Hoje é meu esporte favorito e busco melhorar a cada dia”, disse o garoto, que em 2019 foi campeão na Copa Nordeste Pará de Motocross, na categoria Infantil.

Enzo Gabriel, conhecido como Zé pequenininho, também representa a nova geração de pilotos paraenses que, ainda criança, já pegam a estrada aos finais de semana rumo às corridas pelos municípios do estado. Filho do piloto Zé Pequeno, Enzo começou nas competições aos seis anos de idade, correndo em uma protork 100cc. Atualmente, com 10 anos, o piloto faz a torcida vibrar nas competições, arrastando muitos pódios em 1º lugar. “Minha paixão pelo Motocross começou aos seis anos de idade. Sempre acompanhei meu pai nas corridas e tinha vontade de correr. Quando eu tinha sete anos, ele comprou uma moto para mim e eu venho competindo na 65cc, na Júnior e na Infantil. Vamos buscar o resultado”, afirmou o piloto.

Kauã Galvão e Enzo Gabriel MX Motocross

Torcedoras fiéis, as mães ficam com o coração na mão durante a competição, mas incentivam os filhos torcendo e acompanhando cada acelerada. “É tanta coisa que eu sinto na hora. Depois que ele quebrou a perna eu pensei que ele ia desistir, mas ele não desistiu e está só se superando. Fico muito orgulhosa de ver ele correndo e do esforço que ele está fazendo. Ele ama o Motocross, eu e o pai dele também. Daqui a um ou dois anos já é o menor, o Nicolas, hoje com quatro anos, que vai começar a competir”, disse Naiara Santos, mãe de Kauã.

Thaygra Larrany, mãe de Enzo, disse que sente orgulho de ver a dedicação do filho. “Ele nasceu no meio do Motocross, é muito dedicado e busca o treino, se esforça. O Enzo já foi para Goiânia treinar com o piloto Wellington Garcia e aprendeu técnicas nas pistas. Eu vejo o amor e dedicação dele a esse esporte, então só cabe a nós apoiar eles no Motocross”, afirmou.



O calendário de competição do Campeonato Paraense de MX está com programações em todos os finais de semana até o fim do ano.



As competições de ciclismo estão a todo vapor.

