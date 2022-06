MBAJUMP oferece Escola de Paraquedismo em Marabá

Fundada em 2004 por João Justino Pereira, conhecido como Craw, 55 anos, a MBAJUMP, Escola de Paraquedismo em Marabá, é responsável pela formação de muitos alunos apaixonados pela adrenalina dos ares e conquista novos amantes do esporte a cada ano. Desde que Craw concluiu o curso de instrutor decidiu dedicar-se ao paraquedismo e a fazer Marabá uma base importante do esporte no estado - e conseguiu.

“De lá pra cá já formamos muitos alunos que hoje também são instrutores”, explicou o visionário. As categorias disponíveis na academia são AFF, ASL e Salto Duplo. A AFF (Accelerated Freefall), método de treinamento de paraquedismo caracterizado por uma queda livre acelerada, é chamada assim porque a progressão é a maneira mais rápida de experimentar queda livre, normalmente de 10.000 a 15.000 pés acima do nível do solo. A ASL (Accelerated Static) é um dos esquemas mais eficazes no ensino do paraquedismo.

Alunos e amigos de Craw (Arquivo pessoal/João Justino Pereira)

Dedicado ao esporte, Craw auxilia todos os aspirantes a paraquedistas a saltar corretamente de um avião, prezando sempre a segurança de todos. Por último, o Salto Duplo é o salto de paraquedas em que um instrutor, com treinamento e qualificação específica, salta com uma pessoa que não é paraquedista, utilizando um paraquedas especial para duas pessoas.

Para o atleta, um dos principais desafios já foi vencido. “O paraquedismo está atrelado à aviação, até termos um comandante exclusivo na escola, dependíamos de empresas de aviação com pilotos aptos a atuar no paraquedismo”, afirmou. Entre os projetos futuros, está o curso de Paraquedismo em Tomé-Açu, que vai acontecer neste final de semana.

“Sempre buscamos expandir o paraquedismo para levar a sensação de voar para toda a região em que atuamos. A exemplo, é a nossa ida a Tomé-Açu, onde já estivemos em outras ocasiões, formando alunos que hoje são referência dentro do esporte”, concluiu.

Todas as informações sobre aulas de paraquedismo estão disponíveis no @mabjump.

Motocross

Pilotos e amantes do MX se preparam para a 3ª e 4ª Etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross. Os eventos serão nos dias 24 e 26 de junho, respectivamente, em Interlagos, São Paulo. Mais informações no site da CBM (Confederação Brasileira de Motocross).

Ciclismo

Ainda estão abertas as inscrições para a 1ª Etapa do MTB XCM. O evento será em Canaã dos Carajás nos dias 16 e 17 de julho. Todas as informações estão disponíveis no site da Federação Paraense de Ciclismo (www.fpcpara.com.br).

Paramotor

A paraense Rayssa Correa está pegando pesado nas aulas de Paramotor. Ela é a primeira piloto mulher na modalidade e vai representar o Pará na Mulheres com Asas, que será em novembro deste ano, em São Paulo. Parabéns Rayssa! O Adrenalina está orgulhoso de você.

