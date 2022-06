Leila Solon ficou entre o top 10 no Campeonato Brasileiro de SUP Race

Nos dias 18 e 19 deste mês Leila Solon, atleta paraense de Stand Up Paddle, ficou entre o top 10 na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Stand Up Paddle Race (SUP Race), promovido pela Confederação Brasileira de Surf. O evento ocorreu em Angra dos Reis, no Festival Aloha Spirit 2022 - um dos maiores do mundo - e atraiu as melhores representantes do esporte no Brasil.

A prova profissional serviu como classificatória para o circuito mundial de Stand Up Paddle da APP World Tour, que reunirá os melhores remadores de várias partes do Brasil e da América Latina, como Argentina, Chile e Peru. A atleta fez sua estreia no campeonato e conquistou, nas categorias femininas, a 8ª posição em SUP Race longa distância e a 9ª em SUP Race Técnico.

Para Leila, estar no Aloha Spirit foi uma experiência única. “É sempre muito gratificante participar dos eventos, mas esse foi muito mais, porque foi minha estreia no circuito brasileiro profissional, competindo com as maiores atletas que temos no Brasil, das quais sou fã, algumas até campeãs mundiais. Eu sabia que não seria fácil, as provas são realmente muito difíceis, não só pelo nível técnico das atletas, mas pelas condições do mar. Entrou vento muito forte durante a competição, ondas, frio, [a prova] foi muito dura para mim, que remo em rio, mas consegui finalizar e cumprir a meta de ficar no top 10 do Sup Race feminino brasileiro”, disse.

Competição foi realizada em Angra dos Reis (Fabio Mota/Divulgação)

A trajetória da competidora iniciou em uma viagem para o Ceará. “Me apaixonei pelo Stand Up Paddle em uma viagem de férias para Fortaleza, em 2014. Por ser ribeirinha do interior de Melgaço, na ilha do Marajó, não tive dificuldade de subir na prancha e sair remando. Quando voltei para Belém, encontrei uma galera que remava aqui e comecei a remar com eles”, afirmou.

A atleta já participou de muitas competições de nível regional e nacional, além de ter conquistado vários títulos. “Comecei a levar a sério as competições em novembro de 2018. Fui para a última etapa do festival Aloha Spirit, em Cabo Frio/RJ, na categoria amador, e ganhei na minha categoria e na geral. Aí voltei com o propósito de treinar e competir nas etapas de 2019. Consegui ganhar as etapas e fui campeã do festival na minha categoria. E o plano para 2020 era já entrar para a categoria profissional no brasileiro, mas aí, com a pandemia, só agora que voltou o circuito brasileiro”, explicou.

A rotina de Leila é intensa e são muitos os treinos. Pelo menos quatro vezes na semana a atleta treina dentro da água, além de treinamento voltado para Stand Up Paddle, pilates e fisioterapia preventiva. A falta de patrocínio também é um desafio. “Para quem mora aqui no Norte, sair e competir lá fora é muito difícil em tudo: passagem aérea, logística com equipamento, maioria das provas são no mar e, com praticamente zero patrocínio, só amor pelo esporte, muito trabalho e ajuda dos amigos”, disse.

REsultado garantiu a Leila a classificação para o Mundial de SUP, (Fabio Mota/Divulgação)

Muitos são os planos de Leila para o futuro. “Estou correndo atrás de patrocínio para a segunda etapa do brasileiro, que será em Saquarema, de 19 a 21 de agosto, mas antes disso teremos uma competição aqui no Ver-o-Rio, o desafio Vibes de Sup, em parceria com a minha escolinha de Sup, dia 7 de agosto. Depois tem Saquarema, de 2 a 10 de setembro, Molokabra, em Fortaleza, e em outubro a última etapa do Brasileiro, em Niterói. Esse é o plano, mas infelizmente não dependo só de mim, sem patrocínio fica difícil”, concluiu.

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina)

Acelerando

Karatê

A I Etapa do Campeonato Paraense de Karatê será neste final de semana, em Paragominas. O evento será no Ginásio Poliesportivo SEST SENAT, nos dias 02 e 03 de agosto.

Ciclismo

Ainda estão abertas as inscrições para a 1ª Etapa do MTB XCM. O evento será em Canaã dos Carajás nos dias 16 e 17 de julho. Todas as informações estão disponíveis no site da Federação Paraense de Ciclismo (www.fpcpara.com.br).

