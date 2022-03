Ladies recebem homenagem da Confraria Harleyros do Pará

No último domingo, 13 de março, a Confraria Harleyros do Pará celebrou o Dia Internacional da Mulher com um grande evento, que contou com a presença de 120 convidados. Com direito a música ao vivo, a celebração foi no restaurante Manjar das Garças, em Belém.

A comemoração teve como objetivo prestigiar as Ladies Harleyras do Pará, que receberam diversos prêmios e homenagens. Ao longo desses quatro anos de fundação, sempre foi tradição e costume da Confraria Harleyros do Pará valorizar e reconhecer os esforços de seus confrades, especialmente com as suas Ladies.

"Elas são motociclistas, esposas, parceiras de estrada e um ponto de equilíbrio para a harmonia dessa irmandade". Diz Victor Athayde, um dos fundadores da confraria.

As Ladies Harleyras do Pará são mulheres especiais. Mas por que especiais?

Apaixonadas pelo motociclismo e pela lendária Harley-Davidson, elas representam com muita fibra as muitas mulheres que amam o motociclismo e garantem que seus destinos são traçados pelo amor as duas duas rodas.

ladies harleyros do pará (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação)

Conversando com as Ladies

À frente, uma bela de uma estrada pronta para quem quer se arriscar em uma gostosa sensação e bombear o corpo de adrenalina. Cenário perfeito para qualquer motociclista. Será? O imaginário popular pode até dizer que sim, mas para os guiados pela paixão por suas Harley-Davidson a história é outra. “É uma energia muito diferente. É algo que a gente não consegue explicar, é mais sentir. É tudo muito mágico. Não é simplesmente sentar na moto. Por trás da moto, tem os amigos que conquistei. É uma grande família”, afirma Vânia Fidalgo, que está desde a fundação da confraria.

Quando deixou a garupa e passou para o comando de uma motocicleta, aí é que a Ladie Tcheliby tomou mais gosto pela filosofia Harley de ser, que adiciona à família e à segurança o ingrediente aventura. “Quando eu passei para a parte da frente e comecei a dominar a moto, vi que não tinha mais medo. Meu medo era ser garupa, porque não tinha controle na moto. Hoje tenho total confiança, sou eu que estou dominando”. Diz Tcheliby Nobre, proprietária de uma Harley-Davidson 883R.

Como reforçam as Ladies Harleyras sobre a filosofia da Harley: “Vamos rodar de moto com os irmãos buscando confraternizar e nos alegrar. A Harley começou sendo uma marca de moto, mas hoje é um estilo de vida, um meio super bacana de ampliar a base de relacionamento, e para muitos uma história de mudança na vida!”.~

Para a Confraria Harleyros do Pará, o ano está só começando. Esse foi o primeiro evento do calendário oficial e prometem muitas novidades, entre elas, a comemoração de quatro anos de fundação, com exposição das suas belas máquinas em um cartão postal da metrópole da amazônia, continuidade na rota turística pelo estado do Pará, eventos filantrópicos e outros.