'Ladies Harleyras do Pará' são homenageadas em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Confraria Harleyros do Pará homenageará as “Ladies Harleyras do Pará", que são motociclistas, esposas e parceiras de estrada que fazem parte da Confraria. A homenagem será no dia 13 de março, em um almoço no restaurante Manjar das Garças, que fica em um dos cartões postais da Metrópole da Amazônia, o Mangal das Garças.

Desde a fundação, há quatro anos, a Confraria Harleyros do Pará sempre valorizou o conceito familiar e é uma grande família, unindo vários motoclubes e amantes da lenda americana “Harley-Davidson”. Formada por 120 confrades, os amantes do motociclismo vão homenagear as mulheres com uma programação com direito a muitos prêmios, que já é marca registrada da Confraria pela generosidade em suas confraternizações.

Adrenalina Harleyras do Pará Homenagem à família do confrade Fontunato Neto (in memorian) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Filomena Chaves (in memorian) foi uma das precursoras do movimento no Pará (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Tcheliby Nobre e a sua 883R. É uma grande Harleyra, sempre presente nos encontros, passeios e eventos (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Luciana Nahum levando o nome da confraria pelo mundo (Dubai) (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Giovana Faro recebendo um brinde das amigas de estrada, Ladies of the Road (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Lucilene do Socorro, Giovanna Faro, Vânia Fidalgo, Henryeth Mello, Luciana Nahum e Sueli Paixão, Pets Oito Red e Kennen (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Amantes do Motociclismo (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Confraternização dos Harleyros do Pará (Foto: Janilson Lameira/Divulgação) Confraternização dos Harleyros do Pará (Foto: Janilson Lameira/Divulgação)

Essa é a primeira vez que a Confraria celebra a data com um evento para as Ladies Harleyras, que são apaixonadas pelo motociclismo. “O público feminino é muito expressivo e importante para o motociclismo em geral, são o ponto de equilíbrio e um alicerce fundamental para a causa. Vale lembrar: lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive pilotando motos, cenário que vem crescendo em nosso país”, disse Victor Athayde, um dos fundadores da Confraria.

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o número de mulheres habilitadas para pilotar motos cresceu 95,7% entre 2011 e 2021, saltando de pouco mais de 4 milhões para quase 7,9 milhões de portadoras de carteira de habilitação da categoria A.

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade estão com os treinos a todo vapor para o Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, com a 1ª e 2ª Etapa marcada para o dia 19 e 20 de março, em Castanhal.

Ciclismo

Atletas do Ciclismo podem fazer as inscrições para a 1ª e 2ª Etapa do Campeonato Paraense de Ciclismo de estrada até o dia 28 de fevereiro, pelo site: https://www.fpcpara.com.br/. A competição será no dia 6 de março, em Belém.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!