João Paulo Silva, o 'Cachorro Maia', treinador de MX em ascensão no Pará

Desde os cinco anos de idade, a paixão pela adrenalina sempre esteve no coração de João Paulo Silva, mas conhecido como cachorro Maia. Hoje, com 28 anos, o treinador, que nasceu em São Miguel do Guamá, prepara várias equipes no estado, entre elas, equipes que arrastaram títulos, como a Celin Racing.

João Paulo sempre acompanhou corridas de Motocross, mas as condições financeiras o impediram de conseguir comprar a moto para competir, por isso, a forma de conseguir se manter próximo ao esporte foi a observação das técnicas usadas pelos pilotos mais experientes e a usada pelos pilotos profissionais que vinham competir no Pará, com isso foi ganhando experiência teórica e começou a ajudar os pilotos novatos no esporte.

O apelido “Cachorro Maia”, foi dado pelos amigos do treinador quando ele era mais novo e acompanhava o amigo e treinador Carlinhos Maia, um dos melhores treinadores de Motocross do Brasil, nas vindas dele ao Pará. Foi com Carlinhos Maia que João Paulo aprendeu ainda mais técnicas de MX.

O treinador já passou pelas equipes Traterra Racing, Celin Racing, Equipe Moto X, Equipe Corujão, Barcarena Racing e FF Racing. “A profissão começou naturalmente, dando dicas para os pilotos que estavam começando. O Lion foi o primeiro piloto que treinei profissionalmente, depois dele foi o Fabrício, o Loirinho e não parei mais”, disse o treinador, que comemorou os títulos conquistados pelos três primeiros alunos, durante o período que passou a treiná-los, e os seguintes também, como Michel Bala pentacampeão paraense na MX5.

João Paulo Silva professor treinador de motocross Cachorro Maia e Fabrício (Foto: Divulgação) Lorinho, piloto aluno de João Paulo (Foto: Divulgação) Manoel Joaquim é vice-campeão mirim (Foto: Divulgação) Michel Celin é mais um pupilo de Maia (Foto: Divulgação)

O público feminino e infantil também faz parte dos alunos do Cachorro Maia, que comemora o crescimento de mulheres na modalidade esportiva. “Fico muito contente em ver que as mulheres estão ganhando o espaço delas em um esporte como o motocross", afirmou.

Segundo João Paulo, os desafios são muitos, mas ele faz das dificuldades a motivação para melhorar cada vez mais tecnicamente e mostrar isso nos bons resultados dos pilotos. “Vencer é uma decisão pessoal, não obra do acaso ou destino, faça o que for preciso, mas encontre uma desculpa para vencer”, afirmou, ao destacar que essa frase é do piloto Nilson Gusmão, que também já foi treinado por João.

Com os sete títulos conquistados ano passado, João está com boas expectativas para as competições deste ano. “Estamos sempre buscando mais conhecimentos e colocamos os pilotos para se aperfeiçoarem e terem melhores resultados", concluiu.

Acelerando

III PEBAS JUMP

Nos dias 10,11 e 12 de setembro haverá muita emoção no III PEBAS JUMP, em Parauapebas. Patins Street, Slackline e Skate são algumas das modalidades da competição. Para mais informações, acesse: Semel Parauapebas Oficial, no facebook.

Motocross

A abertura do Campeonato Paraense de Motocross será no CT do Tatu, de Nilson Gusmão, em Parauapebas, O evento será no dia 22 deste mês.

Stand Up Paddle

Leila Solon segue firme nos treinos para representar o Pará na maior competição de Downwind do Brasil, que será mês que vem, em Fortaleza-CE.

Quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre o esporte, acompanhe nossas redes sociais @adrenalinarr7