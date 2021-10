Jhony Correa é o vencedor na categoria Novatos do Enduro Regularidade do 19º Enduro do Alumínio

O piloto de Enduro Regularidade Jhony Correa foi destaque na 19ª etapa do Enduro do Alumínio, em Barcarena, nos dias 25 e 26 de setembro. Jhony, que este ano está competindo na categoria Novatos, fez uma excelente navegação e subiu no lugar mais alto do pódio.

Com 36 anos, casado e com um casal de filhos, Jhony está há pouco tempo no esporte, apenas um ano e sete meses, e se identificou com o Enduro Regularidade por ser um esporte que nunca havia praticado antes disso. “Esse é meu primeiro ano navegando e minha quinta prova”, disse o piloto, que fez a primeira prova de Enduro Regularidade em Castanhal, sua cidade natal, e ficou em 5ª lugar, já mostrando o potencial no esporte.

Jhony no pódio do Enduro do Alumínio deste ano (Gato Loro/Divulgação)

A segunda prova de Jhony foi no município de Capitão Poço e a terceira em Capanema, onde o piloto teve problemas técnicos e não concluiu a prova. A quarta competição foi no Rally do Sol, onde ficou em 4º lugar e a última foi no 19º Enduro do Alumínio, onde foi campeão nas duas etapas da competição.

“Para mim foi uma experiência única, pois tem pilotos com mais tempo no esporte e mais experiências com navegação. Ver eu, que comecei a navegar este ano e já peguei o troféu de primeiro lugar, não tem preço”, afirmou, emocionado.

Apaixonado por Enduro Regularidade, Jhony disse que em cada prova de superação, onde é testado todos os limites dos pilotos que praticam o esporte, são desenvolvidas habilidades e tomadas de decisões rápidas e precisas. “O relógio é seu principal adversário e cada dificuldade que vai ficando para trás nos deixa mais próximo da vitória e, no fim, aquele piloto que andou mais regular, dentro do tempo, e se manteve concentrado, sem dúvidas será o famoso ‘P1’, ou seja, campeão da prova”, explicou.

Jhony também enfatizou que o Enduro mudou seu estilo de vida. “Antes do esporte eu estava bem sedentário e sem praticar nenhum esporte. Graças ao Enduro Regularidade, me motivei a voltar para a academia, melhorei a alimentação e acredito que esse ano seja de adaptação, pois é meu primeiro ano no esporte e tenho me identificado bastante. O céu é o limite”, disse.

Filho de Jhony, com apenas dois aninhos é apaixonado pelo Enduro (Divulgação/Arquivo pessoal)

A categoria Novato tem em média de 12 a 16 pilotos, por prova. Jhony está no 5ª lugar geral no Campeonato Paraense de Enduro Regularidade. “Temos ainda duas provas até o fim do campeonato. Vou trabalhar para ficar entre os três primeiros colocados”, disse o piloto, que está com um ponto de diferença do 4º lugar e promete fortes emoções nas próximas competições.

Acelerando

Motocross

A 4ª Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross será no próximo final de semana, 10, na Vila Forquilha. Para mais informações, acesse @dssportscompeticoes nas redes sociais.

O GP Redenção Motocross está chegando. Será nos dias 9 e 10 de outubro, na Pista Ademar Guimarães, em Redenção.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!