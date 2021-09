Instrutor Alemão é '01' do Krav-Maga no Pará

O Pará tem representante no Krav-Maga a nível internacional. Osvaldo Neves, policial, 32 anos, conhecido como Alemão, é um representante assíduo da arte e o primeiro paraense credenciado, na história, e o único do Norte. Desta quinta-feira, 23, a domingo, 26, Alemão vai participar do Exame de Faixa Preta e inauguração do Castelo da Bukan, em Teresópolis/RJ.

No evento, estarão representantes de vários países, como México, Espanha, Portugal, Israel, Romênia e outros. Alemão, que é instrutor de Krav-Maga há 5 anos, e, ao todo, 18 anos de artes marciais, vem se preparando há quatro anos para esse grande momento. “Muitas pessoas têm a ideia do Krav-Maga como algo resumido, um sistema, que seria um treinamento mínimo e incompleto, e não o Krav-Maga como a arte marcial que é. Nós seguimos a tradição, o kimono branco, o sistema de graduação, os nomes em hebraico e etc. De fato, buscamos o caminho que Imi deixou, o seu legado”, disse o instrutor.

Krav-Maga não é um esporte, não existe competição e nem premiação. É uma arte marcial israelense para defesa pessoal. Diferente do que muitos acham, explicou Alemão, o Krav-Maga não surgiu como arte militar no exército, o criador, Imi Lichtenfeld, o formou com todas as suas experiências e técnicas, após sua saída do exército. Ou seja, Krav-Maga é voltado para todos.

“O Krav-Maga é uma arte completa e envolve diversos variados golpes, torções, projeções, livramentos, estrangulamentos, agarrões, saídas de lutas no solo, uso e defesa com bastão, facas e defesa contra armas de fogo, além de granadas, utilização de cordas e armas improvisadas”, explicou Alemão.

O paraense é aluno direto de Yaron Lichtenstein e Sensei Rotem Lichtenstein, da Escola Bukan. Yaron foi aluno do criador da arte e já veio ao Pará graduar alunos do Alemão, que também já levou alunos paraenses para serem graduados em São Paulo e Brasília. Em dezembro, os professores israelenses vêm ao Pará para graduar os alunos do Alemão e os aprendizes dos alunos do instrutor. “Crianças, jovens, adultos e idosos, Krav-Maga é para todos”, concluiu Alemão, ao enfatizar que a arte pode ser praticada por todos.

No Pará, os treinos são na Trainer Academia. Para mais informações, (91)98269-5422, contato de Alemão.

Acelerando



Motocross

A 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será nos dias 2 e 3 de outubro, em Fagundes Varela (RS), e será transmitida no canal do Youtube do CBM (CBMTV OFICIAL).

O GP Redenção Motocross está chegando. Será nos dias 9 e 10 de outubro, na Pista Ademar Guimarães, em Redenção.

Trilha

A 5º Trilha de Elite será no dia 3 de outubro, em Tomé-Açu. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo número: (91) 99999-0698.