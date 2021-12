Inácio Luz: um garoto do Norte fazendo história no Rio de Janeiro

Apaixonado pelo pedal, Inácio Gabriel Luz, de apenas 14 anos, foi destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) deste ano, que ocorreu de 29 de outubro a 5 novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Nas competições de ciclismo, Inácio disputou com atletas de todo o país, ao todo foram 6.200 atletas, entre 12 e 14 anos. Estudante da Escola Maria Silva Nunes, em Paragominas, o garoto fez bonito e levou a bandeira do Pará e do município ao lugar mais alto do pódio.

Depois de ter competido no estadual e se classificado para representar o estado a nível nacional, Inácio arrumou as malas e seguiu rumo à cidade maravilhosa, onde venceu no contra relógio e se classificou para o confronto direto, em que disputou lado a lado com atletas de vários estados. Depois de sete confrontos diretos, Inácio chegou à medalha de ouro.

Em seguida, Inácio disputou a competição por pontos e, depois de seis sprinter, o paraense ficou em segundo lugar e trouxe ao estado a medalha de prata. Na terceira etapa, Inácio competiu no circuito de 50 minutos, mais uma volta, e foi medalha de bronze, ficando em 3º lugar. O atleta voltou para casa com três medalhas no pescoço e o sentimento de dever cumprido.

Renato Sousa, pai de Inácio, acompanha de pertinho a trajetória de sucesso do filho e fica com o coração cheio de alegria em vê-lo crescendo no ciclismo. “Estou muito orgulhoso e feliz por ele está realizando um sonho, na verdade sonho que sonhamos juntos”, disse o pai.

“Quando Inácio era pequeno, ele era bem gordinho, aí começamos a andar numa monark aro 26 preta, que era até da mãe dele. No dia que teve uma corrida de Aniversário da cidade (Paragominas), ele pegou uma de aro 29 e não deu conta de arrastar a bicicleta, e ficou em 2º lugar. Depois remontamos uma bicicleta para ele e de lá para cá ele só vem desenvolvendo”, concluiu Renato. O atleta segue os treinos para as futuras competições.

