II Etapa do paraense de MX foi linda em Paragominas

Para eletrizar o coração dos apaixonantes pelos esportes radicais, a II Etapa do Campeonato Paraense de Motocross 2022 foi linda e emocionante. Sob narração de Christian Mascary, locutor oficial do Brasileiro de Motocross e agora de Motovelocidade também, e com realização da Equipe Traterra e organização da DS Sports, o evento ocorreu neste final de semana, 24 e 25 de setembro, no CT do Tatu, em Paragominas.

Ao todo, 150 pilotos, vindos de vários municípios e também de outros estados, participaram da competição, que teve apoio da prefeitura do município. Depois do treino de sábado, foi vez do público viver as fortes emoções nas disputas oficiais do domingo.

A categoria MX Intermediária foi a primeira a acelerar. Arthur Gomes, conhecido como Arturzinho, saiu na frente e dominou a prova até o fim. Deu Arturzinho no lugar mais alto do pódio. Em seguida foi a vez da categoria Local. Matheus Gouveia largou em primeiro, mas Arthur, de número 100, se destacou na bateria, ultrapassou e ocupou o primeiro lugar até o fim da corrida e levou o troféu de vencedor para casa.

Na MX5, a briga foi boa. O aniversariante do dia, Betão, número 69, saiu em primeiro, mas em um pega lindo de ver, Nilson Gusmão, o Tatu, número 147, ultrapassou e dominou a prova até passar pela quadriculada e deu Tatu no lugar mais alto do pódio. “Vale a pena treinar e treinar até chegar à exaustão e perfeição. Falo as pessoas que envelhecer não é questão de idade. Se você treinar e se dedicar vai ter esse sentimento. Essa vitória é o resultado dos treinos que eu faço, a bike, acordo todo dia 5h para treinar. Quem quiser ser campeão tem que treinar”, disse o campeão.

Quem arrancou aplausos e brilhou na categoria MXF foi Daryl Hannah, número 727, atual campeã da categoria, que brigou pelo primeiro lugar e subiu no lugar mais alto do pódio.

Após a manutenção da pista, foi a vez da categoria Nacional Estreante dar largada, seguida pelas categorias MX3, Nacional Pró, 50cc, 65cc, Nacional Open, MX 4/5, MX Júnior, Nacional Intermediária, MX4 e MX Estreante, em que João Almeida Duarte, número 216, mostrou que promete ser uma revelação no motocross paraense e largou na frente, mas Henrique Aquino, número 147, mostrou que também tem evoluindo muito no esporte e promete na modalidade. Em uma ultrapassagem emocionante, Henrique ocupou o primeiro lugar e acelerou até passar pela quadriculada. Deu Henrique no ligar Lais alto do pódio.

Na categoria mais aguardada pelo público, a MX1, Lucas Santos, número 19, largou em primeiro, mas os pegas acirrados entre Arthur Gomes e Adriel Conceição foram de arrepiar. E com a beleza do lindo pôr do sol de Paragominas, e sob o olhar atento do público, quase passando juntos pela quadriculada, Arthur Gomes levou o primeiro lugar.

Acompanhe o resultado completo da II Etapa do Campeonato Paraense de Motocross 2022:

MX-1

1° #918- Arthur Rocha Gomes (Parauapebas-Pa)

2° #201- Adriel da Conceição (Parauapebas-Pa)

3° #551- Jefferson Costa (Novo Repatriamento-Pa)

4° #25- Rodrigo Piana (Parauapebas-Pa)

5° #950- Jerson Neto (Imperatriz-Ma)

MX-3

1° #551- Jefferson Costa (Novo Repatriamento-Pa)

2° #998- Lindomir Alves (Marabá-Pa)

3° #216- Wellinton Duarte (Concórdia-Pa)

4° #950- Jerson Neto (Imperatriz-Ma)

5° #22- Neto Moura (Capanema-Pa)

MX-4

1° #214- Marcelo Dantas (Parauapebas-Pa)

2° #500- Marcos Barcelos (Parauapebas-Pa)

3° #7- Michel Celin (São Miguel do Guamá-Pa)

4° #8- Eloilson Celin (Capitão Poço-Pa)

5° #81- Edson Alves (Imperatriz-Ma)

MX-5

1° #147- Nilson Gusmão (Paragominas-Pa)

2° # 69- Humberto Pereira (Paragominas-Pa)

3° #111- Kerly Pereira (Paragominas-Pa)

4°#12- Arthur Basílio (Paragominas-Pa)

5° #60- Renato Gomes (Imperatriz-Ma)

MX-INTERMEDIÁRIA

1° #918- Arthur Rocha Gomes (Parauapebas-Pa)

2° #25- David Moreira (Tucuruí-Pa)

3° #994- Jeffery Nascimento (Novo Repatriamento-Pa)

4° #55- Guilherme Macedo (Canaã dos Carajás-Pa)

5° #9- Romário Saraiva (Canaã dos Carajás-Pa)

MX-ESTREANTE

1° #147- Henrique Aquino (Paragominas-Pa)

2° #216- João Willy Duarte (Concórdia-Pa)

3° #244- Pedro Henrique Alves (Paragominas-Pa)

4° #100- Luiz Henrique Silva (Mãe do Rio-Pa)

5° #57- Thyago Araújo (Imperatriz-Ma)

MX-JR

1° #07- Matheus Felipe Santos (Castanhal-Pa)

2° #884- Arthur Davi Silva (Novo Repatriamento-Pa)

3° #551- Jefferson Costa Jr. (Novo Repatriamento-Pa)

MX-F

1° #727- Daryl Hanna Vasconcelos (Ulianopólis-Pa)

2° #9- Luana Zanetti (Canaã dos Carajás-Pa)

3° #211- Thays Campos (Anapu-Pa)

NACIONAL PRO

1° #918- Arthur Rocha (Parauapebas-Pa)

2° #201- Adriel da Conceição (Parauapebas-Pa)

3° #19- Lucas Santos (Capitão Poço-Pa)

4° #551- Jefferson Costa (Novo Repatriamento-Pa)

NACIONAL OPEN

1° #551- Jefferson Costa (Novo Repatriamento-Pa)

2° #216- Wellinton Duarte (Concórdia-Pa)

3° #13- Robson Piter (Parauapebas-Pa)

4° #917- Jerson Neto (Imperatriz-Ma)

5° #51- Lindomir Alves (Marabá-Pa)

5° #36- Weslley Matheus Sousa (Tailândia-Pa)

NAC. INTERMEDIÁRIA

1° #918- Arthur Rocha Gomes (Parauapebas-Pa)

2° #36- Wislley Souza (Tailândia-Pa)

3° #243- Enzo Farias (Buriticupu-Ma)

4° #244- Pedro Henrique Alves (Paragominas-Pa)

5° #92- José Rodrigo Silva (Castanhal-Pa)

NACIONAL ESTREANTE

1° #216- João Willy Duarte (Concórdia-Pa)

2° #243- Enzo Farias (Buriticupu-Ma)

3° #917- Andrew Gustavo Pereira (Imperatriz-Ma)

4° # 19- João Aguiar Barros (Nova Esp. do Piriá-Pa)

5° #18- Lucas William Cruz (Concórdia-Pa)

65Cc

1° #884- Arthur Davi Silva (Novo Repatriamento-Pa)

2° #551- Jefferson Costa Jr (Novo Repatriamento-Pa)

3° #6- Manoel Joaquim Celin (Capitão Poço-Pa)

4° #214- Arthur Lima Santos (Parauapebas-Pa)

5° #14- Filipe Porto (Breu Branco-Pa)

50Cc

1° #14- Filipe Porto (Breu Branco-Pa)

2° #187- Antônio Joaquim Sales (Mãe do Rio-Pa)

3° #99- Vitor Cavali (Paragominas-Pa)

4° #211- Lara Bianca Sousa (Anapu-Pa)

MX- 4.5

1° #214- Marcelo Dantas (Parauapebas-Pa)

2° #500- Marcos Barcelos (Parauapebas-Pa)

3° #534- Vilson Pinto (Jacundá-Pa)

4° #8- Eloilson Celin (Capitão Poço-Pa)

5° #147- Nilson Gusmão (Paragominas-Pa)