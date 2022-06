I Bala BMX (Jam Session) foi quente em Castanhal

O primeiro Bala BMX (Jam Session) aqueceu a cidade modelo, Castanhal, com direito a muita velocidade e adrenalina. O evento foi no último domingo, 5, na Praça de Esportes Radicais de Castanhal Eduardo Katoka. O BMX, também conhecido como bicicross, é o caçula do ciclismo e surgiu devido à admiração de jovens norte-americanos pelo motocross. O objetivo da competição é percorrer o circuito no menor tempo possível.

A iniciativa para a realização do evento surgiu em uma roda de amigos, diante da vontade de ganhar mais adeptos à modalidade em Castanhal. A organização foi promovida por Igor Bento, Elthon Fernando e Neto Bala. “O nosso primeiro evento de BMX foi um sucesso total na nova pista de esportes radicais de Castanhal e superou minhas expectativas e a de todos que contribuíram e participaram do nosso evento”, disse Bento.

Ainda segundo a organização, 40 atletas de cidades diferentes participaram da programação. “Reunimos vários atletas de diversas regiões do estado do Pará para darmos mais visibilidade ao nosso esporte”, disse.

Com apoio da prefeitura de Castanhal, da loja Street Menswear, da Xamã Tabacaria e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, durante o evento houve premiações, sorteios e gincanas, como a de melhor manobra. Veja abaixo os Atletas que se destacaram no evento:

Melhor manobra do evento:

Atleta: Antônio Guilherme (Marapa) - Garrafão do Norte-PA - Manobra: Back Flip em um transfer do bool para 45.

Melhor manobra de flyer alto:

Atleta: Rafael Cantanheides - Capanema-PA - Manobra: 180 double barspin.

Melhor sessão street:

Atleta: Matheus de Sousa - Salinópolis-PA.

Bunny Hop mais alto: Atleta: Matheus de Sousa - Salinópolis- PA.

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina).

Acelerando

Motocross

Pilotos e amantes do MX se preparam para a 3ª e 4ª Etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross. Os eventos serão nos dias 24 e 26 de junho, respectivamente, em Interlagos, São Paulo. Mais informações no site da CBM (Confederação Brasileira de Motocross).

Ciclismo

A Equipe Traterra vai representar o Pará na Volta Ciclística de Goiás. A equipe chegará em Goiás no dia 7 de junho e promete fazer bonito na competição.

Paramotor

A paraense Rayssa Correa está pegando pesado nas aulas de Paramotor. Ela é a primeira piloto mulher na modalidade e vai representar o Pará na Mulheres com Asas, que ocorrerá em novembro deste ano, em São Paulo. Parabéns Rayssa! O Adrenalina está orgulhoso de você.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj