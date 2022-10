Final do Campeonato Paraense de Ciclismo de Estrada será em outubro

Atletas das duas rodas se preparam para competir na final do Campeonato Paraense de Ciclismo de Estrada. Com organização da Federação Paraense de Ciclismo (FPC), a competição será nos dias 15 e 16 deste mês, em Belém.

Com competidores de vários municípios do Pará, a competição reúne números significativos de amantes do esporte. Em seu primeiro ano competindo no Paraense de Estrada, o atleta da Equipe Traterra, Thalys Matheus De Oliveira, do município de Paragominas, está contando os dias para a grande final. “Estou com boa expectativa por estar em uma final de um Paraense tendo a chance de ser campeão”, disse o atleta, que em agosto deste ano foi convocado para representar o Pará na Copa Nordeste, em Pernambuco, e ficou em 3º lugar.

Ciclismo de estrada Thalys Matheus De Oliveira (Arquivo pessoal) (Arquivo pessoal)

O foco segue firme para o grande momento. “Muitos treinos, preparação, qualidade e descanso são muito importantes, assim como a alimentação”, detalhou.

Há dois anos a Equipe Traterra foi fundada pelo empresário e esportista Nilson Gusmão, que vê no esporte a oportunidade de afastar os jovens da marginalidade. “É muito importante ver a evolução dos nossos atletas, principalmente para as crianças que, através do esporte, tem evoluído como cidadão. Fico imensamente feliz por isso”, disse, enfatizando que o esporte educa e mostra que sem dedicação e muito esforço não há vitória e que através das práticas esportivas há inclusão social e resultados positivos

Todos os detalhes da competição estão no site da FPC.

