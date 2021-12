Final de semana será de competição na 4ª e 5ª Etapa do Campeonato Brasieliro de MX

Os pilotos dos estados brasileiros já estão na estrada rumo às competições da 4ª e 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Repleto de adrenalina do começo ao fim, o evento será na sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21), em Atibaia (SP).

Nos dias 19 e 20, a rodada será pela 4ª Etapa, já no dia 21 os pilotos vão competir pela 5ª Etapa do Campeonato. Dunka e Fábio Santos continuam sendo um dos preferidos do público a passarem pela quadriculada, pelos resultados das últimas corridas. O evento promete fortes emoções.

Os fãs de MX de todo o Brasil e exterior podem assistir as baterias ao vivo pelo canal da CMB (Confederação Brasileira de Motociclismo), CBM TV Oficial, no YouTube.

O calendário de competição do Campeonato Paraense de MX está com programações em todos os finais de semana até o fim do ano. Saiba mais informações e como se inscrever para competir no Instagram da DS Sports (@dssportscompeticoes).

As competições de ciclismo estão a todo vapor. Os amantes do esporte podem tirar suas dúvidas sobre locais e inscrições no site da Federação Paraense de Ciclismo (https://www.fpcpara.com.br/).

