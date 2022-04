Equipe Rallyzeiros do Pará vão disputar o Maranhense de Velocidade 2022

Fascinados pelo off road, a equipe Rallyzeiros do Pará vai representar o estado no Campeonato Maranhense de Rally de Velocidade 2022. Com participação de pilotos de vários estados, a competição é neste final de semana, nos dias 9 e 10 de abril, em São Luís/MA, e valerá como Copa Norte Nordeste de Rally Baja, homologada pela CBA, que inclusive vai disponibilizar uma cegonha para transporte dos veículos.

Carros, UTVS, Quadri e motos são as modalidades da competição. Os Rallyzeiros do Pará vão competir nos Carros 4x2 e UTVS, em 20 KM de prova, divididos em quatro baterias. Diogo Nasser vai competir e ao mesmo tempo testar o L200 Evo, que ele comprou para participar do Rally dos Sertões este ano.

Janio Matsunaga também faz parte da equipe e vai correr em duas categorias, 4x2 e UTV. Alouche vai competir na categoria 4x2. Segundo ele, a expectativa está muito grande. “Os pilotos do Maranhão são experientes e claro que não vão querer perder em sua própria casa, apesar de serem super receptivos e nos apoiarem. A meta é fazer igual fizemos em Macapá, em que trouxemos 12 troféus conquistados em todas as categorias”, disse o piloto, enfatizando que parte da equipe pega estrada nesta quinta-feira, 7.

Acelerando

Motocross

Estão abertas as inscrições para competir do BRMX. Pilotos interessados em competir, podem garantir a vaga, com desconto, no site da SportBay.

Enduro Regularidade

Pilotos de Enduro Regularidade intensificam os treinos para a 3ª e 4ª Etapa do Paraense de Enduro Regularidade, que será nos dias 21 e 22 de maio, em Capitão Poço.



Motovelocidade

O Brasileiro de Motovelocidade abre a 1ª Etapa nos dias 15, 16 e 17 de abril, em Curvelo/MG. O calendário completo e informações de inscrições estão disponíveis no site da CBM.



Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!