Mais Motus: a maior e mais forte equipe de Enduro Regularidade do Pará

Nomes como Evandro Bezerra, Mauro Follmann, Thyago Veloso ou Iran Barbosa, são alguns dos mais conhecidos pelos amantes do Enduro Regularidade do Pará. Eles, assim como os demais integrantes, fazem parte da equipe mais forte da modalidade esportiva do estado: Equipe Mais Motus.

Criada por Evandro Bezerra, no início de 2016, a equipe surgiu apenas com o objetivo de reunir os amigos para fazer trilhas nos finais de semana, e sem interesse de disputar campeonatos, mas, com o passar do tempo, a quantidade de pilotos aumentou no grupo e oficializaram a equipe como competidora.

“A equipe surgiu pela amizade. Somos um grupo de amigos que todo final de semana está no mato, e não só para ganhar. A gente compete, mas em primeiro lugar vem a amizade e, em segundo, a competição”, disse Evandro Bezerra, piloto fundador da equipe, CEO da empresa Mais Motus e um dos mais antigos e admirados do Enduro Regularidade paraense. “Enduro regularidade não é modinha, é paixão”, complementou.

Há pilotos da Mais Motus disputando em todas as categorias e, desde 2016, os integrantes da equipe estão entre o 1º, 2º ou 3º lugar das categorias que disputam. Na Júnior, a equipe só não ficou em 1º lugar em 2020. Nos demais anos, só deu Equipe Mais Motus no lugar mais alto do pódio. Em 2018, a equipe fez história ao ser a campeã em todas as categorias, com Mauro Follmann em 1º, Evandro em 2º e Iran em 3º, na Master; Rodolfo Amaral, campeão da Júnior e Roger em 1º na Novato e Felipe vice.

Confira mais imagens da Mais Motus

Registros da Equipe Mais Motus, a mais forte equipe de Enduro Regularidade do Pará Caio Vasconcelos (Arquivo pessoal) André Yamaguchi (Arquivo pessoal) Rodrigo Maia (Arquivo pessoal) Thiago Veloso (Arquivo pessoal) Wesley Lemos (Arquivo pessoal) Gustavo Cabral (Arquivo pessoal) Ian Rodrigues (Arquivo pessoal) Evandro Bezarra (Arquivo pessoal) Felipe Medeiros (Arquivo pessoal) Rui Lima (Arquivo pessoal) Rdolfo Amaral (Arquivo pessoal) Iran Barbosa (Arquivo pessoal) Mauro Follmann (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Arquivo pessoal Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Equipe Mais Motus (Arquivo pessoal) Arquivo pessoal

Segundo Mauro Follmann, a Equipe Mais Motus é mais que só esportes. “É uma equipe por afinidade. Ian Rodrigues, que foi campeão em 2019, na categoria novato, é meu médico, por exemplo, ou seja, todos da equipe estão sempre envolvidos, seja nas competições ou fora. Nossas famílias estão sempre unidas umas como as outras”, disse o piloto, que é amado e admirado por todos (inclusive tem matéria dele aqui no Adrenalina. CLIQUE AQUI).

As encarnações entre os amigos que fazem parte do grupo é grande. Rodolfo Amaral contou um momento que os pilotos não esquecem, o dia em que o próprio Iran Barbosa não acreditou que tinha concluído a prova em 1º lugar, na categoria Master, em 2017, no município de Capanema. “Mauro Follmann era ‘abre trilha’, em Capanema, e como todos se perderam, Iran ficou seguindo Mauro, só que o equipamento de Mauro parou e ele teve que parar no Neutro para consertar o equipamento e só continuaram depois disso.

Enquanto isso, o Evandro e o André estavam indo bem na competição. Com o equipamento consertado, Mauro e Iran deram continuidade à corrida, mas havia um igarapé em um trecho da prova e a moto de Iran não pegou. Iran ficou lutando para a moto pegar e Mauro seguiu. Com superação, Mauro passou de Evandro e André, mas o final surpreendeu a todos. A soma da prova fez Mauro ficar em 2º lugar e Iran em 1º. Isso mesmo. Mesmo tendo parado com Mauro no Neutro e ficado atolado no igarapé, Iran ainda ganhou a prova. Nem a esposa dele acreditou”, relembrou Rodolfo, rindo bastante.

Iran é um exemplo de superação. Começou a praticar o esporte em 2014 e disse que o Enduro o ajudou a emagrecer e o trouxe mais saúde. Segundo ele, na primeira trilha que fez, com Evandro e Mauro, sentiu bastante o corpo, porque nunca tinha feito trilha de moto, só competia de quadriciclo. “Quando eu entrei, aposentei o Fernando Francieli e estou quase aposentando o Mauro Follmann”, disse o piloto, tirando onda.

Felipe Medeiros começou na equipe depois que conheceu Evandro, em umas compras de equipamentos na loja do fundador, a Mais Motus. Se tornaram amigos. “Minha segunda trilha foi com Mauro Follmann. Foi uma trilha difícil, porque ele já estava há bem mais tempo. Engatei em um tronco de açaí e ele disse ‘você não vai conseguir nunca’, aquela frase me motivou e me fez querer mostrar que eu era capaz. Depois disso me apaixonei pelo esporte e tô até hoje”, disse o piloto, que entrou na equipe em 2018.

André Yamaguchi, depois de ajudar Evandro na organização do Enduro Mais Motus, em Santa Isabel, em 2016, começou a fazer parte da equipe e foi vice-campeão da Master e Júnior. “Depois que os filhos nascem a gente começa a correr com mais cautela, mas é muito gratificante ver os amigos nos treinos e competições. São momentos de lazer”, afirmou.

Thiago Veloso, conhece Mauro e Evandro há mais de 10 anos e entrou para a equipe em 2016. “Comecei correndo em motos, mas hoje eu represento a equipe no quadriciclo. Eu e Rodrigo Maia”, disse. Rodrigo Maia entrou na equipe em 2017. “Eles (Mauro e Evandro) colocavam a gente em cada buraco, durante as trilhas, e ficavam rindo da gente”, disse, gargalhando. “Hoje a gente faz com os novatos”, acrescentou, sorrindo.

Gustavo Vasconcelos fez a primeira trilha a convite de Felipe Medeiros. Segundo o piloto, o que mais o marcou no esporte foi ter conquistado o título na categoria Novato, em 2020. Caio Vasconceles começou na equipe depois que comprou a moto de Felipe Medeiros, em 2019. “A gente muda o estilo de vida depois que começa a andar de moto. O Enduro Regularidade é muito bom e estou na batalha em busca dos meus títulos”, afirmou o piloto, que é elogiado pelos parceiros por sempre querer ajudar a todos.

Os pilotos seguem os treinos, todos os finais de semana, para as demais etapas do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, para o Enduro Mais Motus, que será no dia 7 de novembro. Em 2022, a equipe vai convocar dois pilotos para a categoria Novato.



Equipe Mais Motus

Master

1- Mauro Follmann

2- Iran Barbosa

3- Felipe Medeiros

4- Rodolfo Amaral

5- Rui Lima

Sênior

1- Evandro Bezerra

2- Ian Rodrigues

3- Gustavo Cabral

4- André Yamaguchi

5- Wesley Lemos

Quadriciclos

1- Rodrigo Maia

2- Thiago Veloso

Novato

1- Caio Vasconceles

Mecânico

Daniel Magão

Para saber mais sobre a equipe, acesse @equipe_mais_motus, nas redes sociais.

Acelerando

Motocross

A 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será nos dias 2 e 3 de outubro, em Fagundes Varela (RS), e será transmitida no canal do Youtube do CBM (CBMTV OFICIAL).

O GP Redenção Motocross está chegando. Será nos dias 9 e 10 de outubro, na Pista Ademar Guimarães, em Redenção.

Trilha

A 5º Trilha de Elite será no dia 3 de outubro, em Tomé-Açu. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo número: (91) 99999-0698.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!