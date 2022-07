Equipe Búfalos de Jet Ski representa o Pará no Campeonato Brasileiro de Moto Aquática 2022

A final do Campeonato Brasileiro de Moto Aquática 2022, conhecida como Brazil Cup, que aconteceu do dia 16 a 19 de junho, em Boa Esperança, Minas Gerais, teve paraenses representando o estado. A equipe Búfalos de Jet Ski representou a APJS (Associação Paraense de Jets Sports) e conquistou resultados importantes, como o primeiro lugar de Mauro Diniz na categoria “Arrancadão Turbo Gp”, inclusive com o recorde da competição: 8,03 segundos em 300 metros, sendo um segundo mais veloz que o 2º colocado da competição. Além disso, a equipe foi a 5ª colocada nas duas provas da categoria “Master Turbo Gp”.

A última e mais importante etapa do ano reuniu mais de 80 pilotos de todo o Brasil e do exterior. Participaram três da Equipe Búfalos Velozes: o paraense Mauro Diniz, o carioca Alessandro e o paulista Albert; além de Valter, preparador e mecânico da equipe, e Isomar Jr., da comissão técnica. “Nossos treinamentos, da parte técnica, foram realizados tanto no espaço onde preparamos os equipamentos quanto nos nossos rios. Treinamos também um pouco da parte física. É essencial estar bem preparado fisicamente e com exames médicos em dias”, reforçou Mauro Diniz.

A prova foi cheia de desafios. “Cada competição é uma experiência diferente. Foi bom demais ter a oportunidade e fazer parte dessa energia boa que é a prática de esportes radicais com os melhores do Brasil. Nosso maior desafio, sem sombra de dúvidas, foi a distância que tivemos que percorrer para chegar aos locais das competições nacionais”, explicou Mauro.

Mauro ficou com na primeira colocação na prova de arrancada (Divulgação/Equipe Búfalos)

De acordo com o piloto, a equipe surgiu de uma brincadeira entre quatro amigos. “Criamos um grupo denominado Jets Velozes & Furiosos e começamos a competir entre nós”, contou o atleta, que já competiu nas sete edições do Campeonato Paraense, em uma etapa do Campeonato Goiano e três vezes do Campeonato Brasileiro.

A equipe está se preparando para metas futuras. “Estamos trabalhando em um novo projeto, um equipamento muito forte para participar do Campeonato Paraense Amazônia Jet Sports 2022, que será realizado em dezembro, aqui no nosso estado. Também estamos focados nas provas nacionais do próximo ano. Essa é nossa programação”, concluiu.

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina)

Acelerando

Rally

Amantes do offroad se preparam para viver fortes emoções na XXV edição do Rallye do Sol. O evento será nos dias 29 e 30 de julho, com percurso Belém-Salinas. Mais informações sobre o evento no site da FEPAM.

Ciclismo

Ainda estão abertas as inscrições para a 1ª Etapa do MTB XCM. O evento será em Canaã dos Carajás nos dias 16 e 17 de julho. Todas as informações estão disponíveis no site da Federação Paraense de Ciclismo (www.fpcpara.com.br).

