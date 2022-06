EA Adventure: 3ª e 4ª etapas do Paraense de Enduro Regularidade são disputadas em Capitão Poço

No domingo (22), por volta das 17h, aconteceu um dos principais eventos de off-road do Pará: o EA Adventure. O evento ocorreu em Capitão Poço, no nordeste do estado. O município é conhecido por ser um lugar de tranquilidade e paz e tem sido cada vez mais procurado pelos amantes da aventura, já que uma parte do território é rodeado pela natureza preservada. A edição foi válida pela 3ª e 4ª Etapa do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade.

O percurso teve 90 km, entre ramais de terra, plantações de laranja, matas nativas, trechos com igarapés e subidas de até 120 metros de altura. Devido às fortes chuvas enfrentadas nos últimos dias pela região, foi exigido dos pilotos um alto nível de esforço e desgaste físico. Um trabalho incansável da equipe de apoio do Enduro das Águas foi realizado para tentar minimizar os problemas com os pontos alagados, além de promover os resgates dos pilotos e de motos que ficaram atoladas ou quebradas pelo caminho.

O EA Adventure também é composto pelo Rainha EA, passeio de bicicleta (com direito à passagem por uma tribo indígena) e pelo trilhão de motos. A organização geral do evento foi promovida por Cid Ornela e a direção técnica da prova de motos por Weligton Pedroso.

Veja o resultado do EA Adventure 2022 - PARAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE

Resultado - GRADUADOS - Pontos Ganhos

1º - Rodolfo Amaral

2º - Cledson Barbosa

3º - Reginaldo Martins Cabo Velho

4º - Iran Barbosa

5º - Felipe Medeiros Andrade

6º - Heverton Rodrigo

7º - Evandro Bezerra

Resultado - OVER 40 - Pontos Ganhos

1º - Djalma Sampaio

2º - Bruno Lameira Moraes

3º - Marcos Mota

4º - Rui Rafael Lima

5º - Kedson Aguiar

6º - Eduardo Monteiro Ferreira

7º - Andre Yamaguchi

8º - Leonardo Costa

9º - Francisco Ney Queiroz

10º - Alvaro Mafra

11º - Marcio Moreira Fernandes

Resultado - INTERMEDIARIOS - Pontos Ganhos

1º - Ian Silva Rodrigues

2º - Glailson dos Santos Braga

3º - Camilo Miranda de Oliveira

4º - Wesley Ferreira

5º - Gustavo Cabral

Resultado - NOVATOS - Pontos Ganhos

1º - Antonio Carmo Neto Paraiba

2º - Jacques Rodrigues Martins

3º - André Freitas Pimentel

4º - Raimundo Pimentel da Silva

5º - Benedito Bruno Oliveira Ramos

6º - Mauro Uliana

7º - Tarcisio Teixeira Trindade

8º - Edivaldo de Oliveira Lobato

9º - Jhony Correa

Resultado - ESTREANTES - Pontos Ganhos

1º - Thiago Antunes Oliveira

2º - Danilo Melo

3º - Robson Sousa

4º - Luis Herique

5º - João de Lima Iglezias

6º - Thiago dos Santos

7º - Thiago Pereira

8º - Franklin Brandao

9º - Marcelo Jose Soares

10º - Fabio da Silva Medeiros

11º - Frabricio dos Santos Olivera

12º - Maycon Santos

13º - Jorge Costa Silva

14º - Jairo Brito

15º - Felipe Brito

16º - Marcelo Gomes de Almeida

17º - Antônio de Sousa Toninho

18º - Esterivan Chaves Moura

CAMPEONATO PARAENSE DE ENDURO DE REGULARIDADE 2022

Piloto – GRADUADOS

1º - Romain Pierre Cozzolino

2º - Cledson Barbosa

3º - Felipe Medeiros Andrade

4º - Iran Igor Barbosa de Araújo

5º - Rodolfo Amaral

6º - Reginaldo Martins Cabo Velho

7º - Evandro de Araújo Bezerra

8º - Heverton Rodrigo Ramos Souza

Piloto – OVER 40

1º - Weligton Pedroso

2º - Djalma Sampaio

3º - Antonio Kedson Alves Aguiar

4º - Bruno Lameira Moraes

5º - Marcos Mota

6º - Andre Hisao Yamaguchi

7º - Leonardo Rodrigues Costa

8º - Ru Rafael Lima

9º - Eduardo Monteiro Ferreira

10º - Marcio Moreira Fernandes

11º - Leo Gomes da Silva

12º - Sylvester Pilwtorak Neto

13º - Francisco Ney Queiroz

14º - Alvaro Mafra

Piloto – INTERMEDIÁRIO

1º - Ian Silva Rodrigues

2º - Glailson dos Santos Braga

3º - Camilo Miranda de Oliveira

4º - Jose Cabral Vasconcelos

5º - Wesley Ferreira Lemos

6º - Caique Gomes Progenio

7º - Thiago Barra Veloso

8º - Tarcisio de Oliveira Konisan

9º - Thairo Barroso Santiago

Piloto - NOVATOS

1º - Jacques Rodrigues Martins

2º - Antonio Lameira Neto Paraiba

3º - André Freitas Pimentel

4º - José Carlos Rigamonte Filho

5º - Benedito Bruno Oliveira Ramos

6º - José Carlos Pegoreti

7º - Raimundo Celio Pimentel Silva

8º - Edivaldo de Oliveira Lobato

9º - Mauro Uliana

10º - Tarcisio Texeira Trindade

11º - Johny Correa da Silveira

Piloto – ESTREANTE

1º - Esterivan Chaves Moura

2º - Thiago Antunes Oliveira

3º - João de Lima Iglezias

4º - Manoel Danilo Araujo

5º - Robson Souza Reis

6º - Igor Broetto Medice

7º - Jorge Costa Silva

8º - Thiago Selio

9º - Thiago Evangelista

10º - Francisco de Assis Texeira

11º - Luis Henrique

12º - Thiago Pereira

13º - Franklin Brandao

14º - Marcelo Jose Soares

15º - Fabio da Silva Medeiros

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina).

Acelerando

Motocross

A 3ª Etapa do Brasileiro de Motocross será no dia 24 de junho, em Interlagos(SP). Pilotos interessados em competir no evento poderão fazer a inscrição até o dia 18 de junho, através do site da CBM.

Enduro

O Enduro e Trilhão dos Igarapés será nos dias 18 e 19 de junho, em Capanema. Com organização de Ney Queiroz e Rodrigo Ramos, os interessados em competir podem tirar todas as dúvidas através do e-mail: ney0801@hotmail.com.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj