Do Norte ao Sudeste, paraenses disputarão no BRMX

A 11 dias do maior evento de MX da América Latina, o Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2022, que este ano terá a 1ª Etapa no Parque Tecnológico, em Sorocaba/SP, pilotos do Pará seguem os últimos preparativos para pegar estrada, com mais de 2.800 KM, rumo ao sudeste do Brasil para viver fortes emoções sobre duas rodas. Este ano, pilotos de vários municípios estarão representando o estado.

Um dos pilotos confirmados é Arthurzinho Gomes, número 18, que vem sendo destaque no estado nos últimos anos. Com apenas 13 anos e com um futuro promissor no esporte, o piloto vai representar o estado competindo nas categorias Mx2 Júnior e Nacional Pró do BRMX. “Vou lá pra dar o meu melhor dentro da pista e fazer o que eu amo e fazer valer a pena todo o dinheiro investido, o sofrimento e a todos que torcem por mim", disse o piloto.

Átila Araújo, piloto número 10, morador do município de Parauapebas, é um dos pilotos que estarão prestigiando a abertura do evento. “Estamos nos treinos e bem preparados", enfatizou Átila, que faz parte da equipe que vai disputar nas categorias MX3, MX2 e MXF.

Segundo Paulo Henrique Bento, mais conhecido como Soró, presidente da DS Sports, que organiza as competições do estadual de Motocross, ver o entusiasmo dos pilotos em participar do Brasileiro de Motocross é maravilhoso. “É muito gratificante para nós, que organizamos o paraense de Motocross, ver os pilotos correndo atrás e se organizando para fazer um nome à nível Brasil. São pilotos que já têm nome aqui no estado e agora almejam a nível Brasil”, afirmou.

Fiquem ligados aqui na coluna para não perder nada do BRMX 2022.



Acelerando

Motocross

Estão abertas as inscrições para competir do BRMX. Pilotos interessados em competir, podem garantir a vaga, com desconto, no site da SportBay.

Enduro Regularidade

Pilotos de Enduro Regularidade intensificam os treinos para a 3ª e 4ª Etapa do Paraense de Enduro Regularidade, que será nos dias 21 e 22 de maio, em Capitão Poço.



Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!