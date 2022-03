De pai para filha: amor por esportes radicais que corre nas veias

Logo nos primeiros anos de vida, mas precisamente aos nove anos de idade, Melissa Matsunaga viu o pai, Janio Matsunaga, ingressar nos esportes radicais, isso em 2002. Essa foi a primeira vez que Janio se aventurou na maior competição de rally do Pará, o Rally do Sol, com trajeto de Belém a Salinas. Acompanhando o envolvimento do pai desde o início, Mel se identificou com o universo do off road e ali começou a linda trajetória de pai e filha nas modalidades quatro rodas.

“Minha família também fazia expedições com os Jeep Clubes do Pará e da Amazônia, que eram metendo os carros em trechos difíceis de lama, piçarra e areia. Expedições em Barreirinhas, Jeri, enfim…”, relembrou Melissa, hoje com 29 anos.

Melissa começou pilotando profissionalmente em 2018, no município de Capitão Poço, em uma competição de Indoor, competição curta, em média de 5KM e que ganha quem faz o percurso mais rápido. Para a disputa, a piloto alugou um pálio preparado para o esporte.

“Desde então, fiquei participando desse tipo de competição no Pará. Agora com um Gol todo preparado com gaiola, motor, suspensão, banco concha, cinto quatro pontas, etc. Tudo de segurança exigido e necessário”, disse a piloto, que tem troféus de 1º, 2º e 3º lugar nas competições de indoor, categoria de novatos. Através do convite que receberam dos amigos que praticam quadriciclo, em 2021, pai e filha competiram no Rally de Regularidade em Barreirinhas/MA, na S10 de Janio. No mês seguinte, os dois compraram um UTV e Mel ganhou do pai o convite para participar do tradicional Rally Cerapió/Piocerá.

“Meu pai já tem mais de 20 anos de experiência em pilotagem, então é uma honra poder aprender sempre. E com ele do lado eu tenho mais segurança, porque ele também é fera no apoio mecânico”, afirmou Mel, que tem o pai como maior inspiração no esporte, além de Armando Bispo e Helena Deyama.

Para Janio Matsunaga, 57 anos, competir ao lado da filha o deixa muito feliz. “É uma satisfação muito grande e um orgulho como pai, principalmente sabendo que ela, além de ser filha, está se mostrando uma grande piloto. Não tenho dúvidas que daqui a pouquíssimo tempo estará disputando um Brasileiro de Rally”, afirmou o pai, todo orgulhoso.

Apaixonada pelo que faz e realizada por fazer isso ao lado do pai, Melissa incentiva quem gosta do esporte a praticá-lo. “Só sei que a gente precisa sempre lembrar que podemos sim conquistar e fazer tudo o que queremos e gostamos de fazer”, concluiu.

Pai e filha seguem nas competições pelo Pará, Maranhão e Piauí.

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade estão com os treinos a todo vapor para o Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, com a 1ª e 2ª Etapa marcada para o dia 19 e 20 de março, em Castanhal.

Ciclismo

O V desafio do Bujaru de MTB Marathon será no dia 20 de março. Com organização do Amazônia Bike, o evento vai reunir ciclistas de todo o estado. Mais informações no site: https://www.fpcpara.com.br/



