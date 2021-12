Confraria Harleyros do Pará se reúne em celebração de fim de ano

O ano de 2022 está chegando e a Confraria Hayleiros do Pará, dos amantes das belíssimas Harley-Davidson, organiza-se para a confraternização de fim de ano. O grande evento será no dia 19 de dezembro, em Belém.

A programação também marca os quase quatro anos desde a fundação da Confraria, que chama atenção dos olhares atentos de quem ama motociclismo. Apaixonados pelas Harley-Davidson, o grupo com mais de 120 membros se reúne frequentemente para passear pela capital e explorar vários pontos turísticos do Pará e do Brasil, exibindo o zelo e o espírito da união que forma o grupo.

Confraria Harleyros do Pará se reuniu para a celebração de fim de ano (Divulgação/Confraria Harleyros do Pará)

Para a confraternização, os membros preparam muita música com churrasco e piscina, além de sorteio de vários brindes. O momento é mais que merecido e de celebração por todo o bem que esse grupo de motociclistas fazem pelo próximo nas inúmeras ações sociais que estendem a mão a quem mais precisa. Parabéns, Harleyros!

