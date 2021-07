Confraria Harleyros do Pará e Rally do Sol são destaques na edição de hoje

Integrante da Confraria Harleyros do Pará celebram o amor pelo esporte nos três anos do grupo

Que os integrantes da Confraria Harleyros do Pará são apaixonados por motociclismo não é segredo para ninguém. Ver o grupo, hoje composto por 140 membros, todos em suas lindas motos pelas ruas da capital ou do interior, é fascinante.

Fundada em 19 de abril de 2018, este ano a Confraria comemorou três anos, mas, para evitar aglomeração e obedecendo às regras de combate à pandemia da Covid-19, não houve comemoração, adiada para 2022. Victor Athayde, um dos fundadores da equipe, é apaixonado por motos desde pequeno. “Cresci com esse desejo de liberdade em duas rodas. Aos nove anos de idade, ganhei minha primeira moto, uma scooter 50cc, posteriormente, aos 12, um ícone italiano, Aprillia RS50cc, réplica da moto campeã do lendário Valentino Rossi, e de lá pra cá foram mais de 20 motos que fizeram parte da minha história”, disse o esportista.

Segundo o motociclista, além da sensação de liberdade e amor pela natureza, a ideia de criar a confraria surgiu para fortalecer e organizar a prática esportiva dos amantes da lendária Harley-Davidson. “Precisávamos ter algo organizado para mostrar a nossa força, porém o maior motivo de todos era unir os Harleyros do estado do Pará, onde juntos pudéssemos realizar viagens, eventos, exposições, filantropia e, o mais importante, mostrar para o mundo que somos uma grande família”, explicou Victor.

Ao longo desses três anos, o grupo se tornou uma das maiores referências do motociclismo nacional, inclusive com reconhecimento em diversos países e prêmios importantes, além da forte atuação nas causas sociais. “Hoje a Confraria faz parte da minha rotina e da minha vida, espero deixar esse legado para as próximas gerações de motociclistas”, enfatizou o fundador.

Em torno dos 13 anos de idade, o argentino Alfredo Enrique Maciel, que também é um dos fundadores da Confraria, teve seu primeiro contato com o Motociclismo, aí surgia um amor que ficaria mais forte com o passar dos anos. Hoje, com 64 anos, o piloto reforça que o esporte incentiva a disciplina e o cuidado físico. “Amizade e família são as bases da nossa equipe, é por isso que dizemos que somos uma grande família, além dos passeios, conhecer lugares, diversão e a filantropia”, disse Alfredo, que é motociclista há 50 anos.

Apaixonado por esportes, Alfredo reforçou a alegria de estar ao lado dos amigos na estrada, sempre com muitos assuntos nas conversas das paradas, e o grande amor que tem pela região. “Gostei demais do Pará e resolvi ficar. Foi algo muito bom na minha vida ter vindo ao estado, porque eu amo essa terra, amo esse povo e amo a culinária. Não tenho intenção de sair daqui. Me considero um paraense e agradeço a Deus por estar aqui”, afirmou o piloto, que também aconselhou os amantes de motocicletas a terem atenção nas pistas.

“Não é só comprar uma moto e andar, tem que ter cuidados para que não venha acontecer acidentes e para que não se machuque ou machuque os outros. Vamos andar com segurança, respeitando às regras, aos limites e aos irmãos, quando estamos em grupo”, concluiu.

Para saber mais sobre a equipe, acesse o site haleyrospa.com ou @harleyrospa, no Instagram.

Última semanas para a inscrição do Rally do Sol

O tradicional Rally do Sol, que este ano está na XXIV edição, segue com inscrição aberta, mas as vagas são limitadas. Quem tiver interesse em participar do evento, deve acessar o site da FEPAUTO (Federação Paraense de Automobilismo) no endereço eletrônico www.fepauto.com.br e fazer a inscrição. O evento será nos dias 30 e 31 de junho, com trajeto de Belém a Salinas.

Uma das novidades do evento deste ano é a categoria big trail, que são motos de alta cilindradas, acima de 600 e até 1.300cc, que farão um percurso diferenciado. “A expectativa é a melhor possível e estamos com muitos pilotos já inscritos. Se você tem interesse em se inscrever, corra, porque o número de inscritos é limitado”, disse Antonio Neto, presidente da FEPAM (Federação Paraense de Motociclismo) e organizador do evento.

Neto criou o primeiro Rally do Sol, evento mais tradicional do Verão paraense, junto com Jorge Shuster e Rose Maiorana, em 1994. No ano seguinte, ele assumiu sozinho e começou a desenvolver como projeto da FEPAM. Rodrigo Maia, analista de sistemas e piloto de Enduro Regularidade que participa do Rally do Sol há 10 anos, está ansioso para o maior evento de rally do Pará. “Nesses 10 anos, a maioria das competições que participei foram de moto, mas em 2014 participei de quadriciclo e gostei muito. Em 2015 fui campeão”, disse o piloto, que em 2016 promoveu o primeiro Campeonato Paraense de quadriciclo.

Segundo Rodrigo, a prova reúne grande número de participantes. “Tem pessoas que não participam de nenhuma prova o ano todo, mas participam no Rally do Sol, por isso que o número de participantes é avassalador perto das outras provas”, disse Rodrigo, que em 2016 ficou 2º lugar no Rally de Cerapió, do Ceará ao Piauí, e é o maior Rally de Regularidade do Brasil.

Na sexta-feira, 30, os pilotos receberão os seus kits no Shopping Grão Pará e, junto com os kits, as planilhas de navegação e o sorteio de horário de largada, que será em Benevides, no dia 31, provavelmente na frente da Prefeitura do município, com chegada na praia do Maçarico, em Salinas. No meio do percurso, haverá uma parada estratégica no município de Igarapé-Açu, que já é uma parada tradicional. Os esportistas largam um a um, com intervalo de um minuto entre um e outro piloto. O Rally do Sol é todo de regularidade e é etapa válida para o Campeonato Paraense de Enduro de Regularidade.

Acelerando

Motocross

No próximo domingo, 18, será o lançamento da pista CT DO PORCO, em Garrafão do Norte. O lançamento será com o treino dos pilotos para a corrida do domingo seguinte, 25.

Enduro

Hoje, 15, é dia de Aferição de desenhos do Rallye do Sol, executado pelo piloto André Furtado e equipe.

Depois de nove anos, o piloto Arildo volta às trilhas do Enduro Regularidade com uma XR 230

Final de semana é de treino pesado para o piloto Gustavo Cabral, que além de treinar nas trilhas do Aurá, vai ensinar navegação a um piloto que começa a competir em 2022.

