Boa alimentação e esporte, combinação que dá certo e melhora o desempenho

É importante manter a boa alimentação e quando o assunto é atrelar isso à prática esportiva, os benefícios são ainda maiores. O atleta de ciclismo Cristiano Lima, que compete em Mountain Bike à nível Pará, explicou que depois que passou a dar mais importância em manter a disciplina da boa alimentação, viu o resultado nos treinos e competições. “Mudou a qualidade de vida, passei a ter melhores noites de sono, mais disposição, melhor raciocínio e força”, disse.

Cristiano Lima pratica o ciclismo desde 1996 e começou pela necessidade de locomoção. “Meu amor pelo esporte surgiu através da necessidade de me deslocar para o trabalho. Sem condições na época, pega duas conduções para chegar ao trabalho, chegava atrasado e gastava dinheiro. Foi quando pensei em comprar uma bike e ao longo do tempo fui tomando gosto pelo esporte, logo depois eu já estava fazendo trilhas e participando de eventos”, relembrou.

Segundo Cristiano, como o ciclismo é um esporte catabólico, ele exige uma nutrição específica para manter a resistência e um bom desempenho durante as provas, por isso no momento em que a pessoa decide praticá-lo, ou algum outro esporte, é bom consultar um profissional da saúde para esse auxílio imediato. “No começo era só passeio, não me preocupava tanto com a alimentação, mas quando decidir ir para as competições vi que precisava mudar meus hábitos alimentares, pois grande parte da boa performance depende da alimentação, a mudança é imediata, você come melhor, pedala melhor e desenvolve melhor nos treinos”, concluiu.

Aline Souza, nutricionista Clínica e Esportiva, explicou que uma alimentação saudável, que forneça variados nutrientes essenciais e adequados às necessidades de cada indivíduo, é essencial para a prática de atividade física. “A alimentação adequada traz melhora da performance e do bom desempenho em qualquer modalidade esportiva, dando aporte necessário de macro e micronutrientes essenciais, evitando até mesmo lesões no esporte. A alimentação saudável traz não somente qualidade de vida, mudanças na composição corporal, mas também faz parte até do tratamento multidisciplinar em diferentes patologias”, explicou.

Acelerando

Motocross

Pilotos de Motocross seguem nos treinos para a disputa do BRMX, que terá a 1ª Etapa em Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul, nos dias 14 e 15 de maio.



Ciclismo

Organizado pela Amazônia Bike, o V Desafio de Concórdia de MTB Marathon será no dia 22 de maio. Interessados em competir podem se inscrever até o dia 12/05. Mais informações no site da FCP.

