Barcarena se prepara para o 19º Enduro Alumínio

Os amantes de esportes radicais já podem anotar na agenda as datas 25 e 26 de setembro, dias do maior evento de off road de Barcarena, o 19º Enduro Alumínio. Organizada pelos Roncadores da Trilha, a competição também valerá pela 5º etapa do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade.

O Enduro do Alumínio surgiu em 2013, após a entrada de Sérgio Campos na equipe Roncadores da Trilha. Sérgio foi convidado para entrar na equipe pelo amigo Luciano Portuga, e, juntos, pensaram em criar a competição para incluir Barcarena no Campeonato Paraense de Enduro Regularidade.

Nos três primeiros anos, a dupla de amigos pagou para que outras pessoas fizessem toda a organização do evento, inclusive desenhos de mapas, planilhas, posicionamento, planejamento e organização dos postos de controle (PC's), apuração de resultados e premiação, mas, depois de ter ficado como vice-campeão em uma etapa em que representou o município na competição, Sérgio Campos conversou com Luciano e passaram a organizar a competição.

“O Luciano retrucou e sempre me questionava ‘mano, será que a gente sabe fazer mesmo? Quem vai desenhar e fazer a planilha? Quem vai fazer a apuração?’ E eu, na maior tranquilidade, sempre respondia ‘calma mano, deixa comigo’, E assim foi, fizemos todo o evento sem contratar ninguém, com toda equipe Roncadores da Trilha envolvida e, desde então, tem sido assim até hoje”, relembrou o organizador, em memória ao amigo falecido.

Veja imagens do Enduro do Alumínio:

Segundo Sérgio, o nome do evento, como na maioria das provas do campeonato, tem haver com o produto em que gira a economia da cidade, que, no caso de Barcarena, é a cadeia do alumínio. “Sempre fui apaixonado por esportes radicais, principalmente os que envolvem motos. Comecei a fazer trilha aos meus 15 anos de idade, com uma mobilete ainda. Costumo dizer que o esporte, para mim, tem que ter, no mínimo, duas rodas e um motor no meio, mas também prático esqui aquático e wakeboard, de vez em quando”, disse.

O Enduro do Alumínio já faz parte do calendário oficial de eventos de Barcarena e é considerada uma das melhores provas do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, pelo nível técnico, organização e pela estrutura que é disponibilizada a todos os participantes e competidores.

“Temos o privilégio de morarmos nessa cidade que tem um potencial turístico enorme, com uma bela praia e um povo receptivo. E isso tudo também, graças ao apoio incondicional da prefeitura que sempre esteve do nosso lado, desde a administração do nosso saldoso prefeito Vilaça e agora com o nosso prefeito Renato Ogawa, o qual aproveito aqui a oportunidade e estendo nossos sinceros votos de gratidão por apoiar e acreditar no nosso trabalho”, afirmou Sérgio Campos ao agradecer também ao incentivo das empresas parceiras do evento.

Novidades

Esse ano, o evento traz novidades como a modalidade de quadriciclos, que percorrerão 95% do percurso das motos, e é a única prova do campeonato com essa modalidade, com exceção do Rally do Sol, que é um rally. Nas Motos, são cinco categorias: Master, Sênior e Novato, no Enduro de Regularidade; Desafio Hard das subidas,que é um trecho de velocidade para motos, que larga da praia do Caripi e termina na praia de itupanema e a categoria trilhão, que são aqueles que não querem competir, mas querem passear e curtir o percurso.

A competição de Mountain bike, com categorias como Elite e Master (masculina e feminina), que serão premiados até o quinto colocado, e categoria Aventura, que é quem não quer competir, mas também não quer deixar de pedalar e curtir a natureza e as paisagem das trilhas de Barcarena.



