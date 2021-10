Atleta paraolímpica paraense se prepara para o nacional de novembro

Vitória Franco, atleta paraolímpica paraense, de apenas 15 anos, se prepara para representar o Pará na categoria Lançamento de Dardo, do nacional deste ano. O evento será do dia 22 a 27 de novembro, no CT Paralímpico de São Paulo.

Vitória começou as práticas esportivas no atletismo, em 2019, quando foi encaminhada pela Associação Paraense de Pessoas com Deficiência para um projeto de Reeducação Psicomotora, no colégio Augusto Meira. Durante o projeto, a professora Simone Celeste chamou a mãe da atleta, Rosineri Franco, 47, e falou sobre um projeto que ela desenvolve com crianças com deficiência e que essas crianças participavam das Paraolimpíadas escolares estaduais e nacionais e via muito potencial na Vitória para participar.

“A princípio disse que não, porque não tinha tempo de levá-la, porque ela fazia várias terapias e eu não tinha tempo de levá-la para fazer os treinos, mas, em 2019, depois de muita insistência da professora comecei a levá-la aos treinos”, disse a mãe.

Vitória acumula títulos nas Paraolimpiadas (Arquivo pessoal)

Vitória superou as expectativas da professora e as da mãe e, em agosto do mesmo ano, participou das seletivas escolares estaduais, com o apoio do colégio onde estuda, o Centro Educacional Logos, que a apoia nas competições, e foi campeã. “Depois disso, Vitória intensificou os treinos e, em novembro do mesmo ano, ela foi para as Paraolimpíadas nacionais, em São Paulo. Lá ganhou nas três modalidades em que competiu”, afirmou a mãe.

Vitória teve recorde nessas três modalidades. Em 2020, as competições foram suspensas por conta da pandemia da Covid-19, mas este ano Vitória retornou às competições e passou na seletiva estadual. “Ela teve ótimos resultados, tanto no arremesso quanto nas corridas, que, inclusive, teve aumento no percurso, antes era 60 metros e agora é 75, na categoria Sub-14. Em 2019, ela disputou o arremesso de pelotas e, esse ano, por ela já ter 15 anos, disputou e ganhou no lançamento de dardo, se classificando para as paraolimpíadas nacionais, que vão acontecer do dia 22 a 27 de novembro deste ano”, concluiu Rosineri Franco, que é a fã número um da filha.

Paratleta durante competição e seletiva estadual disputadas em agosto deste ano (Arquivo pessoal)



Acelerando



Quadriciclo

Os pilotos André Furtado, Thyago Veloso e Rodrigo Maia voltaram com os títulos 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente, do Campeonato Maranhense de Rally de Regularidade, em Morros (MA). O evento foi no domingo, 17, e os pilotos representaram o Pará na competição.

Speed

Os atletas da Equipe Traterra Bike fizeram bonito na 4ª Etapa do Paraense de Ciclismo de Estrada. Na categoria Júnior masculino, Diego Vitor ficou em 1º lugar e David Robert em 4º. Na categoria Júnior feminino, Hevelly Bianca Farias ficou em 3º; e na categoria Elite, Rogério Borges ficou em 4º lugar. A competição foi no último domingo, 17, em Ananindeua.

Motocross

Organizada pela DS Sports, a 3ª Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross acelerou corações no último domingo, 17, em Capitão Poço. Matheus Lopes ficou em 1° na categoria MX1, Jefin em 1° na MX3, Michel Celin em 1° na MX4 e Betão em 1° na MX5. Você acompanha o resultado completo nas redes sociais da DS Sports: @dssportscompeticoes.



Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!