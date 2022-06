Aos nove anos, Caçulinha representa o Pará no Brasileiro de Motocross

Apaixonado pela adrenalina sobre duas rodas, Arthur Davi Silva, o Caçulinha, de apenas 9 anos, vai representar o Pará no Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross 2022. Com sangue nos olhos e coração batendo forte para entrar na pista, o piloto, de número 884, percorreu quase 4 mil quilômetros para competir na 2ª Etapa do Campeonato, que será em Ibirubá/RS, nos dias 21 e 22 de maio.

Caçulinha vai competir na categoria 65cc e está com boas expectativas para a corrida. “A viagem foi bem cansativa, mas vale a pena. Vou representar o município de Novo Repartimento e todo o Pará”, disse o garoto. No momento da entrevista, Caçulinha estava acompanhado de Caio Lopes e outros dois pilotos. Ele admira Caio Lopes e estavam conversando sobre as técnicas que serão aplicadas na pista, assinada por Paulo Caramez.

Para o paulista Caio Lopes, piloto da MX1, que compete desde os três anos de idade e que chegou recentemente do AMA, ser referência para Caçulinha é motivo de muita alegria. “Esse é um dos pontos que mais agrego em minha carreira para continuar e também me incentiva a lutar. Foi um dos motivos pelos quais tivemos a iniciativa de fazer a HTT Kids, que é uma Co Equipe nossa, para incentivar a molecada da base”, disse o piloto, que ficou encantado com a história de Caçulinha.

“No que a gente pode ajudar, estamos ajudando, porque realizar sonho não tem preço, como agora realizei o sonho de correr nos Estados Unidos. Peguei minhas coisas e fui embora. Acho que se não for assim, a gente não realiza, então está sendo um prazer ajudar o Arthur e estou feliz demais em saber que eu inspiro a nova geração”, afirmou Caio.

Manoel Messias, o Caçula, é pai de Caçulinha, e juntos fizeram um longo percurso até chegar na pista, mistura de superação e perseverança. “A moto veio desmontada, e nas rodoviárias tive que pegar as caixas pesadas. Do Pará veio só eu e meu filho em busca do nosso sonho que é estar aqui no Brasileiro. O que eu puder fazer, o que depender de mim e das minhas forças, eu farei pelo sonho do meu filho”, disse o pai, que nem conseguiu terminar de falar pelas lágrimas de gratidão que encheram seus olhos durante a entrevista.

Como paraense, presenciando de perto esse amor de pai e filho pelo esporte e em ver que não mediram esforços em busca de um sonho, também me emocionei. Para ajudar nas competições do filho, Caçulinha, que também é piloto, está rifando a sua moto para conseguir recursos para comprar uma outra moto para o filho. A rifa custa apenas R$ 100,00 e quem quiser ajudar e fazer parte da realização deste sonho, pode contactá-lo através do número: (94) 99146-5009.

Quem quiser ver Caçulinha nas pistas, poderá assistir tudo ao vivo pelo Canal da Sportbay no YouTube. clique aqui.

Acelerando

Skate

A Seletiva Norte Loterias Caixa de Skate Street Amador 2022 será às 8h dos dias 21 e 22 de maio, no Marex Skatepark. Interessados em participar da seletiva podem tirar todas as dúvidas através das redes sociais da Federação Paraense de Skate (@fpsk.pa).

Enduro

Pilotos do off road se preparam para as competições do Campeonato Paraense de Enduro, com competições em vários municípios do estado. O próximo evento será o Enduro das Águas, em Capitão Poço, no dia 22 de maio.

