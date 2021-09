Amor e superação, definições de Elisangela Pena no Mountain Bike

A atleta paraense Elisangela Helena Pena, 42 anos, mostrou mais uma vez que amor e superação caminham lado a lado, especialmente quando o assunto é esporte. A piloto de Mountain Bike subiu duas vezes no pódio, nas últimas semanas, e aumentou a quantidade de troféus que conquistou nesses seis anos como profissional, só de 1º lugar, foram 10 títulos.

Na 2ª Etapa do Campeonato Paraense de Mountain Bike, em Concórdia do Pará, nos dias 21 e 22 de agosto, a atleta percorreu 60 KM na trilha feminina, meta máxima na categoria e, no meio da competição, definiu essas duas palavras em atitudes. A uns 4 km da largada, Elisangela Pena e outra atleta caíram feio, mas quem mais se machucou foi a colega, que bateu a cabeça e sangrou bastante. Mesmo ferida, Elisangela voltou para pedir ajuda para socorrer a amiga e, só depois de ver que a amiga estava segura, retomou à competição.

Com a queda, Elisangela machucou a virilha e começou a sentir dores, mas motivada pela amiga que estava recebendo socorro médico, tentou completar a prova. “‘Ela disse, vai Helena. Você é forte’. No decorrer da prova, a dor na virilha ia aumentando, mas graças a Deus ainda consegui o 2º lugar no pódio”, afirmou.

Elisangela Pena ficou com o segundo lugar em Concórdia (Arquivo pessoal)

No final de semana seguinte, a competição foi em Canaã dos Carajás. Por conta das dores na virilha, a atleta não conseguiu treinar diariamente, como de costume, mas foi para a competição, porque já tinha pago a inscrição. Sem treinar, e ainda sentindo dores, Elisangela iniciou a prova insegura. "Senti um pouco a virilha nas subidas, mas, quando o corpo esquentou, melhorou. Tirei o 4º lugar na elite, categoria que tinha atletas de Maranhão e Tocantins também”, disse.

Elisangela começou o amor pelo esporte depois que aceitou o convite para pedalar com um grupo que faz passeios ciclísticos pela cidade, isso em 2015. Ela começou fazendo 24KM e com o tempo o volume foi crescendo e passou a fazer 30, 35 e hoje faz 300 KM. “Fui ganhando condicionamento físico sem pretensão alguma e cada vez andando melhor, conhecendo o mundo do ciclismo e como ele fazia bem para a minha saúde”, afirmou.

Foi através do esporte que Elisangela Pena se tornou mais confiante de si mesma e decidiu começar a competir. “Quando comecei a pedalar bem, as pessoas me perguntavam ‘por que você não vai competir?”, concluiu a esportista.

Elisangela em Canaã dos Carajás (Arquivo pessoal)





Acelerando

Motocross

Pilotos de MX se preparam para a 2ª Etapa do Campeonato Paraense de Motocross 2021. O evento será na pista 2 do CT Vitanat, no KM 20 da Alça Viária, no Ramal do Jabaquara.

Indoor

Os atletas de Indoor estão na expectativa do 3º Indoor Castanhal Cup, dos dias 24 a 26 deste mês, na Piçarreira do Cenóbio, em Castanhal. Mais informações no número: (91) 98911-0021.

