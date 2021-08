Adrenalina foi grande na abertura do Campeonato Brasileiro de MX

A abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross foi pura emoção. Quem pensou que a chuva, os 14ºC ou a ausência do público iam fazer a abertura do maior evento de MX do Brasil ter menos emoção, se enganou. Quatro categorias competiram nesta sexta-feira, 27, primeiro dia de evento, em Faxinal (PR).

MX2 foi a categoria que abriu a competição, e Lucas Dunka, número 1, foi quem subiu no lugar mais alto do pódio. Depois da largada, não demorou muito para que Dunka ocupasse o primeiro lugar e dominasse até o final. Na categoria, o paraense Enzo Oliveira, número 6, da Equipe Açaí Vitanat, representou o Pará, e ficou em 16º.

Lucas Dunka comemorando demais a vitória (Rosiane Rodrigues/Adrenalina)

Em seguida foi a vez dos queridinhos da MX1 se posicionarem nos gates e acelerarem os motores e deu piloto Yamaha novamente no primeiro lugar da categoria. Dessa vez, Fábio Santos, número 38, foi quem levou o título para casa. No ano anterior o título também foi da Yamaha, com Paulo Alberto, número 1, mas esse ano o piloto fechou em 3º.

MX2JR também foi arrepiante. Quem levou o título foi Marcello Leodorico, número 244, o queridinho dos brasileiros e que representa o Brasil no exterior, correndo pela Suzuki. Na MX3 deu Roosevelt Assunção, número 1, em primeiro lugar.

Paraense Enzo Oliveira em ação (Rosiane Rodrigues/Adrenalina)

Amanhã é dia do Arthurzinho, da equipe Açaí Vitanat, representar o Pará durante a competição.

Acompanhe o resultado desta sexta-feira:

MX2

1 - Lucas Dunka

2 - Pedro Bueno

3 - Marcello Leodorico

4 - German Bratschi

5 - Guilherme Bresolin

MX1

1 - Fabio santos

2 - Gustavo Pessoa

3 - Paulo Alberto

4 - Anthony Rodriguez

5 - Carlos Campano

MX3

1 - Roosevelt Assunção

2 - Marcos Cordeiro

3 - Rodrigo Taborda

4 - Marcus Ribeiro

5 - Willian Guimarães

MX2JR

1 - Marcello Leodorico

2 - Guilherme Bresolin

3 - Gabriel Mielke

4 - Luiz Felipe

5 - Peterson Filho