Admirado pelos paraenses que amam ciclismo, Geraldo Souza fala ao Adrenalina

Geraldo da Silva Souza Júnior é um dos grandes nomes do ciclismo paraense. Nascido no município de Castanhal, o atleta tem 40 anos e há 23 pratica profissionalmente o esporte. O amor pelo ciclismo vem desde criança, quando via o pai pedalando, esse amor cresceu e hoje ele representa o Pará em várias competições pelo Brasil. Atualmente, o atleta mora em São Paulo, mas veio ao Pará no último final de semana para participar de uma competição que leva seu nome, a Copa Geraldo, em Castanhal. A homenagem se deu pelo brilhante desempenho do atleta e os inúmeros títulos conquistados, entre eles, o da Copa América, em 2010.

A equipe do Adrenalina entrevistou o atleta. Acompanhe a entrevista na íntegra.

Geraldo da Silva Souza Júnior, 40 anos.

Nome conhecido no ciclismo: Geraldo Souza.

Adrenalina - Como começou seu amor pelo esporte?

Geraldo Souza - O meu amor começou quando eu era criança e via meu pai e meus irmãos correndo de bike!! Eu vendo aquilo eu achava muito bonito

Adrenalina - O que você sente quando está praticando a modalidade?

Geraldo Souza - Eu me sinto realizado, coisa que não dá pra explicar. É muito amor pelo ciclismo.

Adrenalina - O que mais te marcou nesses anos que competes?

Geraldo Souza - O que marcou foi ser campeão da copa América, em 2010. Eu cheguei no meu auge onde ganhei várias corridas.

Adrenalina - Você já conseguiu muitos títulos?

Geraldo Souza - Já consegui muitos!! Fui pentacampeão paraense, tricampeão de MTB paraense, tricampeão da Macapá Verão, tricampeão da 1 de maio, em Timon, fui campeão da Copa América, campeão paulista de resistência, campeão dos Jogos Regionais de São Paulo, etc....

Geraldo Souza pratica profissionalmente o ciclismo desde 1998 (Divulgação)

Adrenalina - Como é saber que sua terra natal fez um Campeonato com o seu nome?

Geraldo Souza - Isso é muito bonito e gratificante de hoje eu ver que tenho reconhecimento no meu Pará e, lógico, minha cidade modelo (Castanhal).

Adrenalina - Então seu pai também competia?

Geraldo Souza - Meu pai competia só uma vez ao ano, era a famosa corrida do dia 7 de Setembro, no Apeú. Ele equipava a bike só para essa prova, e sempre ganhava. Depois do meu pai, o meu irmão Gilvane pegou a bike do meu pai e ganhou essa corrida um ano.

Adrenalina - Você foi morar em São Paulo por conta do esporte?

Geraldo Souza - Eu vim para São Paulo porque uma equipe de América SP me contratou, em 2008, e fiquei até hoje.

Acompanhe mais sobre a vida do atleta nas redes sociais dele: @geraldosouza665

