Adêila Cruz, nome forte no Enduro Regularidade do Pará

Aos 31 anos e com muito amor por esportes e aventuras, Adêila Cruz é a única piloto mulher de Enduro Regularidade no Pará e representa muito bem o público feminino no esporte. Competidora da categoria masculina, a piloto nasceu e mora em Castanhal, município paraense, e é admirada e aplaudida pelos amigos do esporte pela determinação que a fez conquistar mais de 40 troféus em competições da modalidade esportiva, entre eles o título de campeã paraense, em 2014, e vice-campeã, em 2019.

Tudo começou ao acompanhar o esposo Antônio Jamerson, que também é piloto, em uma trilha dele com os amigos, Adêila se apaixonou pelo offroad e decidiu que na trilha seguinte não iria apenas como observadora, mas como participante. Antônio a incentivou desde o começo, isso em 2012. Depois da primeira trilha, a piloto não parou mais e os destaques só foram crescendo. “Na pilotagem, sempre fui muito determinada e não costumo desistir fácil dos obstáculos”, disse Adêila, que em sua primeira competição arrastou bonito o primeiro lugar.

Segundo Adêila, cada vez que olha os troféus conquistados relembra das dores que superou durante as navegações e que a fizeram sair vitoriosa, assim como as alegrias e risadas das ‘roiadas’. “Sempre fui muito desafiada pela vida, com muitos gigantes a vencer, e quando estou no enduro só tenho que vencer a mim mesma, meus medos, obstáculos, minha mente e meu corpo. Amo tudo isso”, expressou.

Competindo apenas na categoria masculina, por ser a única mulher no Enduro Regularidade do estado, em 2017 Adêila concluiu o Rally do Sol em 1º lugar, essa é a prova mais tradicional de rally do Pará e com competidores de toda parte. “A capacidade de vencer te gera confiança e adrenalina. Você esquece de tudo. A única coisa que vem à mente é: Você é capaz! É uma paixão mesmo”, disse a atleta, que em 2016 ficou em 3º lugar, no mesmo campeonato, e descobriu, cinco dias depois, que estava grávida de um mês, o que a marcou muito.

Adêila Cruz agradece ao carinho e respeito que sempre recebeu na prática do Enduro Regularidade. “Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, ao meu esposo, que é meu braço forte, e à minha família, que é tudo. Acabou o campeonato 2021 e quero vir com tudo em 2022”, concluiu a piloto.

O que os pilotos de Enduro Regularidade falam sobre Adêila Cruz:

“Melhor piloto de castanhal e mãe de muitos. Quando eu falo melhor, é na categoria masculina mesmo. Ela bate nos homens” - Romain, conhecido como francês.

“Um grande exemplo de força e principalmente de técnica. Nossa Rainha do off road. Sabe navegar bem, além de pilotar muito” - Adalberto Batata.

“Exemplo de superação, terminou o rallye do sol em 3º lugar, com pneus furados, sem descarga e com vários problemas na moto” - Neto Paraíba.

“Mulher guerreira. Para mim, a melhor piloto do Pará. Com quatro meses de cesária, ela foi correr uma prova de enduro. Admiração total por ela” - Bruno Moraes.

“A pessoa mais divertida pra fazer trilha, tem todo meu respeito e admiração tanto ela quanto o rôia do marido dela” - Marcos Mota.

“Da peia em muito macho aqui que só conta vantagem. Ela anda, viu”, Sérgio Campos.

“Tive a honra de correr com ela inúmeras vezes. Força e garra são suas virtudes na competição. Está fazendo falta no esporte” - André Yamaguchi.



