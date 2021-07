Motocross e Enduro Regularidade abrem o lançamento do Quadro "Adrenalina"

Açaí Vitanat Race Team MX representa o Pará no Brasileiro de Motocross

Acaí vitanat (Foto: Divulgação) Emerson Oliveira (Foto: Divulgação) Enzo Oliveira (Foto: Divulgação) Pilotos da Vitanat (Foto: Divulgação)

O Motocross, esporte radical off-road de motocicletas, cresce cada vez mais no Pará e os amantes do esporte não medem esforços para participarem das competições, que ocorrem em vários municípios do estado. Entre as muitas equipes de MX do Pará está a Açaí Vitanat Race Team MX, que também compete no Campeonato Brasileiro de Motocross, representando o Pará e a força esportiva que há na região.

Criada pelo empresário Emerson Oliveira, que também é piloto e compete com o número 41, a equipe Açaí Vitanat surgiu oficialmente em 2013, mas Emerson e os filhos já corriam MX desde 2010. Sim, é uma família apaixonada pelo esporte. Com Emerson Jr, número 65, e Enzo Oliveira, número 6, filhos do empresário, a equipe ganhou vários títulos nos campeonatos paraenses e em outros estados no Brasil, como Goiás, por exemplo.

Os treinos da equipe são pesados. Com pista própria, no CT Vitanat, na Alça Viária, os pilotos são incansáveis. Nomes como Diego Henning, número 169, conhecido carinhosamente pelo público como “Cavalo”, marcaram a força da equipe nas competições, especialmente quando Henning fez parecer ser fichinha correr nas competições, arrastando títulos para a galeria de troféus - o que é não é nada fácil, principalmente pela garra e sangue nos olhos que os pilotos têm durante as corridas.

Wellington Garcia, número 21, várias vezes campeão brasileiro de MX, foi campeão pela equipe Açaí Vitanat no Campeonato Brasileiro de Motocross, em 2019, na categoria Nacional Pro. João Vitor Alves, número 743, também fez os pilotos concorrentes suarem nas competições, mais ainda quando foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, na categoria MX2 Jr, também em 2019.

“Tivemos vários pilotos ganhando corridas no Pará e etapas do Campeonato Brasileiro, vários fazendo 1º, 2° e 3° lugar. As colocações mais expressivas foram do João Vitor Alves e do Wellington Garcia, mas tivemos vários outros resultados muito bons”, disse Emerson Oliveira.

A primeira formação da equipe foi com Emerson, Emerson Jr, Enzo Oliveira, Paulo Henrique, número 367, e o Mateus Lopes, que na época era o melhor piloto de MX do pará (em breve traremos a história dele por aqui também), depois disso foi evoluindo e hoje é o que é hoje, a equipe mais forte de Motocross do Pará, que ganhou o carinho dos fãs do esporte e o respeito das demais equipes.

Soró, Presidente da DS Sports, organizadora dos Campeonatos de Motocross do Pará, disse que a força da equipe orgulha os pilotos. “Foi muito bom quando começaram a correr no Campeonato Brasileiro de Motocross, porque pela primeira vez a gente teve uma equipe paraense para correr o Brasileiro de Motocross”, disse.

Com estrutura de micro-ônibus, a equipe tem um polo de apoio em Goiânia, quando vai competir no Campeonato Brasileiro. “Emerson teve o sonho realizado e nós, que amamos motocross, ficamos também bem realizados”, explicou Soró.

A equipe tem integrante que vai da categoria infantil à MX5. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a equipe Açaí Vitanat, acesse o instagram: @acaivitanat_race_teammx.

Mauro Follmann, um dos nomes mais admirados pelos pilotos do Enduro Paraense

Mauro Follmann piloto enduro Mauro nas corridas (Foto: Divulgação) Mauro com a turma da pedalada (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) Mauro e Batata (Foto: Divulgação)

Hexacampeão na Categoria Master do Pará, categoria top de elite, não tem como falar de Enduro Regularidade e não citar Mauro Follmann. Natural do Rio Grande do Sul, casado, pai de um casal de filhos e no auge dos 45 anos, Mauro Follmann ganhou o carinho dos pilotos paraenses por características marcantes de sua personalidade, como persistência, foco, disciplina e humildade.

O piloto, que coleciona inúmeros troféus de campeonatos ganhos no Pará e no Brasil, começou a praticar o Enduro Regularidade aos 32 anos, quando correu pela primeira vez na Copa Oeste Paraná, no Paraná.

Pasmem. Nessa primeira corrida de Mauro, na Copa Oeste Paraná, categoria “Novato”, das 14 competições, o piloto foi campeão em oito. Foi quando ele sentiu que de fato havia se encontrado nas práticas esportivas, já que antes disso ele não tinha aptidão para nenhum esporte.

Como “carrapato”, nome dado aos pilotos que ainda não sabem navegar e “grudam” em outro para conseguir o roteiro, Mauro Follmann, até então sem condicionamento físico nenhum e incentivado por alguns amigos, comemorou a segunda posição na primeira vez que fez trilhas com uma moto nacional. Depois disso, o estilo de vida do piloto mudou completamente.

Ele buscou preparação física para melhorar as performances. Passou a fazer musculação, a perder peso e mudou a alimentação. “Desde que eu comecei a praticar o enduro, perdi mais de 15 kg. Atualmente participo de pedal de 300 km, em 12 horas. Antes, pedalar 20 KM era uma loucura, hoje saio de manhã cedo de casa e pedalo de 50 a 70 KM antes de ir trabalhar”, afirmou.

Mauro Follmann é extremamente humilde, especialmente quando se trata de títulos. “No Enduro, você se prepara para fazer o melhor possível. Todo mundo gosta de ganhar, mas eu gosto de fazer o meu melhor, independente de contra quem estou correndo. Se eu chegar no final da prova e tiver certeza que fiz o melhor que eu podia, já está bom”, disse.

Depois que veio morar no Pará, Mauro correu a primeira competição na categoria Júnior, mas, como tinha diferença técnica grande, foi convidado para competir na categoria principal e fechou a prova como vice-campeão. De lá para cá, o piloto começou a colecionar os títulos nas competições paraenses. “Número são estatísticas. São histórias para os outros contarem”, disse o navegante, que foi campeão seis vezes na categoria principal e vice-campeão quatro vezes na mesma categoria. Mauro também venceu Copas e ficou invicto em mais de um Campeonato inteiro, e teve anos que somou vitórias em quase 20 provas invicto.

Mauro Follmann teve grandes adversários no começo da carreira como piloto. Entre os nomes que recorda com carinho, está o de Fernando Pancieri, que é seu compadre e disputava as provas ao mesmo nível. “Durante quatro anos, quando um não ganhava, o outro levava o título. As provas que eu e ele concluía, ou eu estava em 1º ou ele. Era sempre primeiro e segundo. Eu fui campeão paraense duas vezes e ele duas vezes”, recordou Mauro.

Nas competições de Capitão Poço, Nordeste paraense, Mauro Follmann foi invicto por cinco anos, mas, quando ia completar o sexto ano, o piloto Iran Barbosa venceu e Mauro ficou em 2º lugar. “O Iran estava em uma fase muito massa. Ele vinha tentando ganhar há muito tempo e não ganhava. Fiquei muito feliz com a vitória dele, porque foi uma conquista muito grande para ele e foi bem interessante ver o esforço dele”, afirmou Mauro.

Com várias corridas significativas e marcantes, Mauro recorda com carinho especial a prova do Brasileiro de Enduro, na Copa Minas. Isso porque, quando chegou no final da primeira volta, pensou em desistir pelo cansaço físico e exaustivas dores causadas por estar correndo em uma moto emprestada e com a suspensão não adequada para ele.

“Meus braços estavam muito inchados e eu estava querendo desistir. Parei em um PC manual, falei que eu estava muito cansado, com muita dor nos pulsos, porque a moto estava com a suspensão muito dura e eu não estava acostumado. Eu disse ‘vou abandonar a prova, está doendo demais’, aí ele me disse que ‘a dor é passageira, mas desistir é para sempre’, essa prova eu nunca mais vou esquecer e nem dessa frase”, concluiu Mauro Follmann.

O que os pilotos dizem sobre Mauro Follmann?

“O Mauro é um dos maiores formadores de opinião no Off Road, e Evandro Bezerra também. Abrir o quadro com um desses nomes, foi uma decisão acertiva”, Leonardo Costa, piloto de Enduro.

“Cara gente boa, que adora uma competição e que se entrega de corpo e alma em tudo que faz. Quando eu crescer, quero ser lembrado igual ele é. Antes de iniciar na navegação, todos que me incentivaram sempre usaram o Mauro como exemplo, ou seja, quando procuramos fazer nosso melhor sempre seremos usados como exemplo para outras pessoas e realmente o cara anda muito sou fã de carteirinha dele, apesar dele não gostar de ‘novato’ (risos). Estou correndo atrás para aprender ao menos 10% do que ele navega. Parabéns, grande Mauro Follmann, Hexa Campeão - Categoria Master, você é digno de ser campeão paraense de enduro de regularidade”, Jhony Correa.

“Mauro Follmann, um dos melhores pilotos off-road do Pará. Ícone de seriedade, foco e dedicação no esporte”, Franderson Abraão.

“Meu ídolo", Welligton Pedroso.

"Carniça, carniça, carniça”, André Furtado.

“O Mauro é uma referência no esporte Paraense, focado e determinado em sempre fazer o melhor e a consequência é a vitória. Um cara muito amigo e quisto por todos!”, Rodolfo Amaral.

“Falar de Mauro Follmann é até muito fácil. Cidadão Íntegro, empresário de sucesso, pai responsável e, somando a isso tudo, piloto de Enduro de Regularidade.

O vi em seu começo de carreira como praticante do esporte Enduro de Regularidade, nos lendários e temidos enduros, construídos pelo King David, em Santa Isabel do Pará. De lá pra cá, pudemos observar o seu desenvolvimento no esporte, e no seu dia a dia. É pessoa que trata com muita seriedade e objetividade as suas metas, põe para chegar, de fato, daí o seu sucesso nos enduros e empreendimentos que participa.

Na trilha, é parceiro. Orienta os amigos, sempre mostrando uma visão super objetiva. Sem máscaras ou armadilhas, mostra as situações e prática do nosso esporte. Mauro é Ídolo. Não tem frescuras e é um ótimo parceiro fora das trilhas. E, como se fala no meio esportivo, é o homem a ser superado (meio difícil, mas, como ele mesmo fala, é possível)”, Adalberto, o Batata, ex-piloto de enduro e atualmente levantador de provas e Apurador - outro amado pelos pilotos do esporte, em breve o traremos aqui também).

“Ele é muito focado, característica que é de um campeão. É comprometido com suas metas e vitórias e treina para alcançar aquilo que deseja. É muito competitivo, tem autoconhecimento da sua limitação, do seu corpo, também tem capacidade de lidar com imprevisto, o que acontece muito no enduro. Ele é dedicado não somente na moto, mas na bike também e na vida. Sempre acredita na vitória. Ele fala ‘vou para ganhar, se eu ganhar já é outra coisa’, e ele sempre usa equipamentos bons, moto boa, sistema de navegação e treina para isso. Resumindo, o Mauro é hexa campeão paraense na categoria master, porque é a categoria top da elite. Eu acho que eu desconheço, além desse que o hexa, quem é seis vezes campeão no Pará. Só tem mais uns dois ou três pilotos que são bicampeões do Campeonato Paraense, isso antes dele, porque depois que ele chegou, ele arrastou tudo”, descreveu Evandro Bezerra, piloto e chefe da equipe Mais Motus.



ACELERANDO

Motocross

A abertura da Copa Nordeste Pará de Motocross 2021, organizada pela DS Sports, será no próximo domingo, 04, em Benevides. Com apoio da prefeitura do município, o evento promete fortes emoções. A corrida é autorizada pela FEPAN (Federação Paraense de Motociclismo) e somente pilotos federados poderão competir. Para mais informações, acesse @dssportscompeticoes, no instagram.

Duas e quatro rodas

A XXIV edição do Rally do Sol já está com inscrições abertas para os pilotos que buscam aventura e muita adrenalina. O evento, autorizado pela FEPAN (Federação Paraense de Motociclismo) e FEPAUTO (Federação Paraense de Automobilismo), será nos dias 30 e 31 de julho, de Belém a Salinas. Interessados podem se inscrever pelo site: www.fepauto.com.br.

Trilheiros

A “Trilha do Miriti” vai colocar os pilotos para suarem no próximo domingo, 04, em Abaetetuba, município paraense. A largada é no Posto Milena Amaral, às 10h, e a chegada é no Sítio do Teco.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!