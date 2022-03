Abertura do Paraense de Enduro Regularidade foi dura em Castanhal

O Campeonato Paraense de Enduro Regularidade deu largada em Castanhal. Com seis horas de prova, a competição, realizada no último domingo, 20, foi bem técnica e dura, a primeira de oito etapas. A próxima será em Capitão Poço.

Um dos destaques da competição foi a categoria Estreante, categoria para pilotos que nunca competiram na modalidade antes. Ao todo, 25 pilotos iniciantes participaram e começaram a usar navegadores só com GPS, sem usar sensores.

“Essa prova mostrou que a categoria vem com tudo, pois teve 25 inscritos”, disse Leonardo Costa, que fez parte na equipe de apuração.

Romain Cozzolino fez bonito na categoria Graduados e encerrou sua participação no Campeonato Paraense no lugar mais alto do pódio. O piloto está mudando para a França.“Ele encerrou sua trajetória com chave de ouro, sendo campeão na categoria principal do Enduro Regularidade”, acrescendo Leonardo Costa.

O ápice da prova foram os laços feito no loteamento, pelas mãos dos organizadores Djalma Sampaio e Batata, que mediram tecnicamente a navegação dos pilotos e a sequência de maricas, nomes das trilhas de Castanhal, Maricas 1, 2 e 3, que serviu para testar o preparo e a pilotagem dos pilotos e fez com que codecorasem os campeões das categorias.

Veja o resultado completo da 1ª Etapa:

Resultado - GRADUADOS - Pontos Ganhos

1º Romain Cozzolino

2º Felipe Medeiros Andrade

3º Iran Barbosa

4º Cledson Barbosa

5º Evandro Bezerra

6º Reginaldo Martins Cabo Velho

7º Rodolfo Amaral

8º Heverton Rodrigo

Resultado - OVER 40 - Pontos Ganhos

Over 40 (Divulgação/Arquivo pessoal)

1º Kedson Aguiar

2º Weligton Pedroso

3º Andre Yamaguchi

4º Leonardo Costa

5º Bruno Lameira Moraes

6º Marcio Moreira Fernandes

7º Leo Gomes

8º Nelson Matos

9º Sylvester Pilwtorak Neto

10º Marcos Mota

11º Eduardo Monteiro Ferreira Cvp

12º Francisco Ney Queiroz

Resultado - INTERMEDIÁRIOS - Pontos Ganhos

Intermediários (Divulgação/Arquivo pessoal)

1º Ian Silva Rodrigues

2º Caique Gomes Progenio

3º Gustavo Cabral

4º Glailson dos Santos Braga

5º Wesley Ferreira

6º Thiago Bem 10

7º Camilo Miranda de Oliveira

8º Tarcisio Gomes Konisan

9º Thairo Barroso

Resultado - NOVATOS - Pontos Ganhos

Novatos (Divulgação/Arquivo pessoal)

1º Jacques Rodrigues Martins

2º Antonio Carmo Neto Paraiba

3º José Carlos Rigamonte Filho

4º Jose Carlos Pegoreti

5º André Freitas Pimentel

6º Edivaldo de Oliveira Lobato

7º Benedito Bruno Oliveira Ramos

8º Raimundo Pimentel da Silva

9º Tarcisio Teixeira Trindade

10º Hitalo Fernandes

11º Jhony Correa

Resultado - ESTREANTES - Pontos Ganhos

Estreantes (Divulgação/Arquivo pessoal)

1º Esterivan Chaves Moura

2º João de Lima Iglezias

3º Danilo Melo

4º Igor Broetto Medice

5º Jorge Costa Silva

6º Thiago Selia

7º Robson Sousa

8º Thiago Antunes Oliveira

9º Francisco de Assis Martins

10º Thiago dos Santos (Sapatão)

11º Jaydene Pantoja

12º Antônio de Sousa Toninho

13º Vitor Hugo

14º Maycon Santos

15º Wellington Tenoné

16º Felipe Brito

17º Fabricio dos Santos

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Ciclismo

O V desafio do Bujaru de MTB Marathon também foi no último domingo, 20. Com organização do Amazônia Bike, o evento reuniu ciclistas de todo o estado.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!