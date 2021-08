Abertura do Campeonato Paraense de Motocross vai ser quente em Paragominas

Os amantes de Motocross se preparam para a abertura do Campeonato Paraense de Motocross, que será na manhã de domingo, 22, no CT do Tatu, em Paragominas. Organizada pela DS Sports e com locução de Christian Mascary, locutor do Campeonato Brasileiro de Motocross, o evento será pura adrenalina.

Nilson Gusmão e Christian Mascary serão atrações da abertura do Campeonato Paraense de Motocross (Márcio Melo/Colaborativo)

Christian Mascary veio ao Pará especialmente para fazer a narração do evento. “Fico muito feliz de fazer a locução da abertura do Campeonato Paraense de Motocross e de estar novamente no Pará e aqui em Paragominas”, disse o locutor, que está à frente da locução de oito campeonatos oficiais no Brasil.

O piloto e empresário Nilson Gusmão, dono do CT do Tatu, que corre Motocross há 40 anos, está feliz por estar abrindo a rodada de competições. “Nossa pista é uma pista a nível internacional. Quem sempre faz nossa pista é o Baiano, um dos melhores na área na região e que faz pistas até no exterior, então a pista está muito técnica e será uma corrida e tanto”, disse o piloto, que também parabenizou o apoio dado pela prefeitura do município.

Nilson Gusmão corre Motocross há 40 anos (Divulgação)

“O prefeito e todas as secretarias da prefeitura estão nos apoiando, porque antes a gente não tinha esse apoio. Só tenho a parabenizar à prefeitura, ao Gaudênio, ao Betão e desejo que Deus nos dê condições de participar da corrida e sair bem, feliz e que todos gostem da corrida”, concluiu.

Mais de sete categorias vão competir no evento. Uma das presenças mais aguardadas é a de Marcelo Leodorico, que disputa no exterior e vai competir no domingo.