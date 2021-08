A baixa temperatura não esfriou nada o segundo dia do Campeonato Brasileiro de MX

O segundo dia do Campeonato Brasileiro de Motocross foi adrenalina do começo ao fim. A largada de cada categoria levou o reduzido público ao delírio. O evento foi na manhã e tarde deste sábado, 28, em Faxinal (PR), e nós, do Adrenalina, acompanhamos tudo para manter os paraenses amantes de MX por dentro de tudo.

Ao todo, sete categorias competiram no maior evento de MX do país. MX4, Nacional, MX5, 50cc, MXF, 65cc e Elite MX meteram a mão no acelerador e mexeram com as emoções dos fãs e de quem assistiu a transmissão pelo Youtube. Na MX5, o piloto Emerson Oliveira, número 41, da equipe Açaí Vitanat, representou o Pará na competição. O piloto Enzo Oliveira, número 6, também da mesma equipe, representou o estado nas categorias Nacional e Elite MX.

Provas foram realizadas ao longo da sexta-feira e do sábado (Rosiane Rodrigues)

Elite MX foi a categoria mais aguardada do dia. O paulista Hector Assunção, piloto Honda, número 30, era um dos queridinhos da categoria e honrou o carinho do público dominando a corrida já nos primeiros minutos de provas até o final. Deu Hector no lugar mais alto do pódio. “Estou muito feliz com a vitória de hoje. Ontem eu tinha tudo para vencer também e infelizmente minha moto acabou dando problema, mas hoje ela se comportou 100%. Eu e ela estávamos em um conjunto perfeito e consegui vencer essa prova”, disse o piloto, ao enfatizar que a prova estava muito difícil, especialmente por ele estar correndo muito nervoso.

“Eu estava andando muito emocionado. Eu disse para mim mesmo que essa corrida seria minha e isso acabou me consumindo bastante. Eu estava bastante nervoso, mas consegui segurar até o final e sair com a vitória”, afirmou o piloto, que corre há 14 anos pela Honda e tem 11 títulos nacionais no Motocross.

Maiara Basso levou na categoria feminina (Rosiane Rodrigues)

A categoria feminina também foi eletrizante. A corrida foi linda do começo ao fim e deu Maiara Basso, número 8, em primeiro lugar. Na 65cc, Kevyn Pinho, número 52, foi quem levou o primeiro lugar.

Acompanhe o resultado:



MX4

1 - Willian Guimarães

2 - Marcos Cordeiro

3 - Luiz Medeiros

4 - Markolf Berchtold

5 - Cristiano Lopes

Nacional

1 - Vinicius Abreu

2 - Lucas Martini

3 - Ismael Rojas

4 - Leonardo Lima

5 - Johnata da Silva

MX5

1 - Luiz Medeiros

2 - Adilson Luis

3 - Evaristo Jose

4 - Valdecir Oliveira

5 - Marco Muller

50cc

1 - Heitor Matos

2 - Guilherme Buozi

3 - Estêvão Silva

4 - Lucas Valar

5 - Pedro Marodin

MXF

1 - Maiara Basso

2 - Thais de Castro

3 - Larissa Dalló

4 - Tatiane Poltronieri

5 - Tainá Aguiar

65cc

1 - Kevyn Pinho

2 -Gabriel Cirino

3 - Caio Grosbelli

4 - Lucas Wadas

5 - Davi Stelle

Elite MX

1 - Hector Assunção

2 - Jetro Salazar

3 - Fabio Santos

4 - Gustavo Pessoa

5 - Carlos Campano