A 5ª Trilha do Açaí sacudiu Concórdia do Pará no final de semana

Com atletas de vários municípios do estado, a 5º Trilha do Açaí, em Concórdia do Pará, foi emocionante. A trilha, de 50km, ocorreu no domingo, 14. Se não fosse a pandemia da Covid-19, essa seria a 6ª edição do evento.

Organizado pela Bike Concórdia, o evento surgiu com o intuito de fortalecer o amor pelo Mountain Bike. Segundo Eliezer Guimarães, organizador do evento, a trilha não é uma competição, é um lazer. "A 5° edição foi um sucesso, graças a Deus", afirmou.

Elba Magave, uma das ciclistas da Trilha do Açaí (Divulgação/Trilha do Açaí)

Com muita lama, subidas e muitos obstáculos, a trilha deste ano exigiu que os participantes se auto desafiassem. Além de curtir a trilha, os participantes tiveram a oportunidade de participar de uma competição, em que quem fizesse o percurso de 2km mais rápido, seria premiado. "Premiamos quem ficou em 1°, 2° e 3° lugar com troféu e com um valor em dinheiro, na categoria feminina e masculina", disse Eliezer.

Com sede da tradicional trilha, o número de inscritos foi bem grande. "É um prazer danado ver as pessoas se divertindo, gostando dos desafios, quebrando paradigmas e desafiando a si próprio para conseguir fazer o percurso todo. Para ter ideia, a largada foi às 8h30 e o último participante chegou às 17h. O último que chegou fez a mesma festa do que os que chegaram 11h. Então é um prazer ver as pessoas se divertindo”, disse o organizador, que enfatizou o sentimento de dever cumprido.

“Graças a Deus nós recebemos bastante elogios. Dá um trabalho danado organizar um evento desse tamanho, com pontos de apoio, com sinalização, com duas ambulâncias dando cobertura e isso é gratificante", disse Eliezer Guimarães.

Para 2022, os atletas podem aguardar novidades. "Ano que vem vamos elevar mais o nível, em termos de profissionalizar mais o evento. Tomara que o ano seja mais tranquilo e que o espaçamento do calendário de trilhas no estado seja maior”, concluiu.

Acelerando

Motocross

O calendário de competição do Campeonato Paraense de MX está com programações em todos os finais de semana até o fim do ano. Saiba mais informações e como se inscrever para competir no Instagram da DS Sports (@dssportscompeticoes).

Skate

As competições de ciclismo estão a todo vapor. Os amantes do esporte podem tirar suas dúvidas sobre locais e inscrições no site da Federação Paraense de Ciclismo (https://www.fpcpara.com.br/).

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!