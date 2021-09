3º GP dos Campeões foi quentura em Capitão Poço

O final de semana foi de adrenalina para os pilotos de Motocross que competiram no 3º GP dos Campeões. Organizada pela DS Sports e Celin Race Team MX, a competição foi realizada no último domingo, 5, no CT Oranges, em Capitão Poço.

Com locução de Christian Mascary, narrador do Campeonato Brasileiro de MX que veio ao Pará exclusivamente para a competição, os pilotos das 11 categorias colocaram a mão no acelerador e fizeram o reduzido público vibrar com fortes emoções.

Matheus Lopes e a esposa depois da vitória na MX1 (Rosiane Rodrigues/Adrenalina)

O prefeito do município, João Tonheiro, prestigiou o evento e parabenizou a organização. “Eventos como esse são importantes no nosso município, porque incentivam a prática esportiva, tira jovens das drogas e gera economia para a nossa cidade”, disse.

Arthur David chorando e agradecendo pela vitória nas 65cc (Crédito: Amynthas Gleyzer)

Todas as categorias brilharam, mas o garotinho Arthur David, conhecido carinhosamente como caçulinha, piloto número 84, emocionou a todos quando venceu, de forma perfeita, a categoria 65cc e se inclinou de joelhos para agradecer pela vitória. “Eu quero agradecer ao meu pai e minha mãe, porque eles sempre me apoiam muito. Quero agradecer muito a Deus por essa vitória e por essa moto. Obrigado a todos que me apoiam”, disse o piloto, aos prantos pela conquista.

Na MX1, o pega foi bonito entre Enzo Oliveira, número 6, e Matheus Lopes, número 14. Em uma disputa acirrada, deu Matheus Lopes no lugar mais alto do pódio.

Matheus Lopes, campeão da MX 1 (Rosiane Rodrigues/Adrenalina)

Acompanhe o resultado completo da competição:

Mx 1

#14 Matheus Lopes

#6 Enzo Oliveira

#7 Ze Pequeno

#32 Jr Balla

#800 Henrique Barcelos



Mx Pará

#14 Matheus Lopes

#141 Lindomir - Mirão

#7 Zė Pequeno

#800 Henrique Barcelos

#19 Lucas Sousa



Mx 3

#141 Lindomir - Mirão

#216 Welligton- vovo

#51 Jeferson - jefin

#7 Michel - bala

# 22 Neto Moura



Mx 4

#214 Marcelo - Frangão

#11 Leulis silva

#41 Emerson Oliveira

#7 Alessandro - B. Pista

#8 Eloilson celin



Mx 5

#69 J. Humberto - Betão

#367 Paulo Sales

#915 Pedro Abraão

#9 Edno Alves

#111 Kerly Pessoa



Mx Intermediaria

#800 Henrique Barcelos

#18 Arthur Gomes

#97Ermeson - Sacola

#295 Anderson - Pexero

#17 Amorin Jr.



Mx Estreante

#18 Arthur Gomes

#17 Matheus Barroso

#84 David Moreira

#236 Wilton - Lorinho

#128 Eduardo cirino



Nacional Pró

#4 Zé Pequeno

#14 Matheus Lopes

#51 Jerfeson - Jefin

#200 Adriel sousa

#510 Ermeson Alcatara



Nac open

#51 Jeferson - Jefin

#216 Welligton-vivo

#7 Michel - bala

#28 Josimar - Motozão

#69 Chales - Parmalat



Nac - Intermediaria

#18 Arthi Gomes

#510 Ermeson Alcântara

#25 Salário Lopes

#47 Victor Magalhães

#242 Welton Brandão



Nac estreante

#18 Arthur Gomes

#216 João Wily

#18 Jardel Ribeiro

#69 Chalez- Parmalat

#23 Alexandre Tavares



Mx Júnior

#18 Arthur Gomes

#12 Antonio Arley

#51 Jerfferson Jr.

#84 Arthur David

#4 Enzo Gabriel



Mx Femenina

#9 Maria Camila

#727 Carly Hannah



65cc

#84 Arthur David

#51 Jerfferson Jr.

#4 Enzo Gabriel

#38 Kauã Firmino

#6 Manoel Joaquin



50 cc

#6 Manoel Joaquin

#187 Joaquim Gomes

#599 João Luiz