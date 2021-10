3ª etapa do Campeonato Brasileiro de MX foi eletrizante em Fagundes Varela

A 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross foi emocionante do começo ao fim. Mesmo com chuva e muito barro, os pilotos brilharam em tortos eletrizantes no CT “Fim da picada”, em Fagundes Varela (RS), no último sábado (02) e domingo (03).

Mesmo com público reduzido pelas medidas de biossegurança, o público que assistiu presencialmente, ou pela transmissão ao vivo no Canal do Youtube da CBM, prestigiou verdadeiros espetáculos nas disputas entre os melhores pilotos de MX do Brasil. Na MX1, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Fábio Santos, piloto Yamaha que após o título de Campeão Brasileiro de BMX, começou a competir nas motos, sendo tricampeão brasileiro de MX2 e estreou ano passado na MX1 já mostrando que chegou na categoria para fazer história.

Segundo Firmo Alves, presidente da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), o clima e a chuva antes do treinos e provas ajudaram para que a corrida fosse um sucesso. “Todos elogiaram a pista, gostaram muito, porque ela é bem diferente das demais, sua localização é em um morro e isso faz com que exija um esforço maior dos pilotos. Fechamos a etapa com chave de ouro e estamos indo todos felizes para a quarta etapa em Atibaia (SP)”, afirmou.

Mesmo com público reduzido pelas medidas sanitárias, quem assistiu prestigiou verdadeiros espetáculos nas disputas entre os melhores pilotos de MX do Brasil (Tiago Lopes/CBM)

Lucas Dunka foi o primeiro a passar pela quadriculada e levou o primeiro lugar na MX2. À cada corrida, o piloto conquista o carinho do público, que vibra em cada torto do piloto. “Não tenho palavras para descrever a emoção que é ver essa galera me aplaudindo. Para conseguir o primeiro lugar, eu confiei em Deus e segui em frente” disse.

Acompanhe o resultado geral da 3ª Etapa:

MX4

1 - Markolf Erasmus Berchtold

2 - Willian Aparecido Alves Guimarães

3 - Emerson Martins Batista

4 - Alex Cavalca

5- Cristiano Lopes



MX JR

1 - Eduardo Volpato

2 - Bernardo Eto Tibúrcio

3 - Pietro Dalla Nora Piroli

4 - João Pedro Gonçalves Basilio

5 - Felipe de Menezes Marques



MX2 - 1ª bateria

1 - Lucas Moraes Dunka

2 - Pedro Bueno

3 - Gabriel Bohrer Andrigo

4 - Frederico Molina Spagnol

5 - German Bratschi Talmom



MX1 - 1ª bateria

1 - Fabio Aparecido dos Santos

2 - Jetro Salazar

3 - Carlos Campano Jimenez

4 -Anthony Rodriguez dos Santos

5 - Hector Freitas Assunção



MX3

1 - Roosevelt Assunção

2 - Rafael Fonseca

3 - Lucas Basso

4 - Marcus Vinicios Ribeiro

5 - Rodrigo Taborda



Elite MX

1 - Hector Freitas Assunção

2 - Fabio Aparecido dos Santos

3 - Carlos Campano Jimenez

4 - Anthony Rodrigues dos Santos

5 - Gustavo Pessoa de Souza



MX1 - 2ª bateria

1 - Hector Freitas Assunção

2 - Fabio Aparecido dos Santos

3 - Carlos Campano Jimenez

4 - Anthony Rodrigues dos Santos

5 - Gustavo Pessoa de Souza



MX2 - 2ª bateria

1 - Lucas Moraes Dunka

2 - German Bratschi Talmom

3 - Marcello Leodorico Fernandes Silva

4 - Pedro Bueno

5 - Frederico Molina Spagnol

Soma das baterias

MX1

1 - Fabio Aparecido dos Santos - 47 pontos

2 - Hector Freitas Assunção - 41 pontos

3 - Carlos Campano Jimenez - 40 pontos

4 - Jetro Salazar - 37 pontos

5 - Anthony Rodrigues dos Santos - 36 pontos



MX2

1- Lucas Moraes Dunka - 50 pontos

2 - Pedro Bueno - 40 pontos

3 - German Bratschi Talmom - 38 pontos

4 - Frederico Molina Spagnol - 34 pontos

5 - Gabriel Bohrer Andrigo - 32 pontos



