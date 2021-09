2ª Etapa do paraense de MX será neste final de semana, no Acará

A 2ª Etapa do Campeonato Paraense de Motocross, organizada pela DS Sports, será no próximo sábado,18, e domingo, 19. O evento, que começa pela manhã, com os treinos oficiais, e vai até o fim da tarde, com a disputa de mais de 10 categorias, será na pista 2, do CT Vitanat, no KM20 da Alça Viária, no Acará.

As competições, que retomaram com toda força, começaram a temporada com muita adrenalina para os amantes do esporte radical. A abertura foi em Paragominas, no CT do Tatu, e reuniu amantes do esporte de vários municípios do Pará e de fora do estado. A expectativa para a 2ª etapa é grande. “Esperamos um bom número de pilotos no evento e que seja tão grandioso como os anteriores”, disse o Presidente da DS Sports, Paulo Henrique Bento, mais conhecido como Soró.

O evento terá cobertura exclusiva do Adrenalina.

Acelerando

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade seguem os treinos para a competição da 19ª edição do Enduro do Alumínio, que será nos dias 25 e 26 de setembro, em Barcarena.

Motocross

A 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será nos dias 2 e 3 de outubro, em Fagundes Varela (RS), e será transmitida no canal do Youtube do CBM (CBMTV OFICIAL).

Mountain Bike

No próximo domingo, 19, o desafio é sobre duas rodas no MTB Marathon Bujaru, no KM30 da Alça Viária. Com organização do Amazônia Bike, a competição terá 13 categorias.