14º Enduro Mais Motus será no primeiro domingo de novembro

Um dos eventos mais aguardados pelos pilotos de Enduro Regularidade do Pará está chegando, é o 14º Enduro Mais Motus, que será no primeiro domingo de novembro, dia 7, e valerá pela 13ª e 14ª Etapa do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade. A competição terá largada às 8h, no posto Top Petrobras, na Alça Viária, KM 3, em Marituba.

No Enduro, os pilotos vão disputar nas categorias Master, Sênior, Júnior ou Novato. Mas além disso, os atletas da modalidade Quadriciclo e Veloterra também vão competir e levarão emoção aos amantes dos esportes radicais e da adrenalina.

Organizado pela equipe Mais Motus, maior equipe de Enduro Regularidade do Pará, e autorizado pela Federação Paraense de Motociclismo (FEPAM), Federação Paraense de Automobilismo (FEPAUTO), Divisão de Polícia Administrativa (DPA) e Secretária Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), os organizadores do evento estão na expectativa do grande dia.

“O evento está sendo realizado com muito carinho e dedicação para receber os pilotos do Pará e de fora”, disse o piloto e empresário Cláudio Guillon, um dos responsáveis pela corrida e que parabenizou a prefeitura de Marituba pelo total apoio ao evento.

Equipe Mais Motus está à frente na organização da competição (Divulgação/Mais Motus)

A programação também terá atrações musicais, como Andrey Love, Karlielson Vaqueiro e Banda RP2. Os pilotos do evento terão como cortesia almoço e camisa. Para mais informações: (91) 98511-9000.



Acelerando



Speed

A 5º e 6º Etapa do Paraense de Ciclismo de Estrada será nos dias 6 e 7 de novembro. Os interessados podem se inscrever até o dia 01 de novembro. Mais informações no site da Federação.

Motocross

Organizada pela DS Sports, a próxima etapa da Copa Carajás será em Parauapebas, no próximo domingo, 31. Os pilotos podem fazer a inscrição pelo site da DS Sports.



Skate

O Campeonato Paraense de Longboard 2021 Open Street & Banks será às 14h, do próximo dia 15 de novembro, em Belém. Para mais informações, acesse o perfil da Federação Paraense de Skate (@fpsk.belem), nas redes sociais.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!