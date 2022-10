1º Paragominas Moto Fest foi um sucesso

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, os apaixonados por duas rodas se encontraram no 1º PARAGOMINAS MOTO FEST realizado por motociclistas para motociclistas. O Festival foi o maior encontro de motociclistas do Norte do Brasil, com 4 mil motos e 10 mil pessoas, e se tornou ainda mais especial pelo marco de ser o primeiro grande evento motociclístico da região norte, após o período pandêmico e contou com convidados do Brasil inteiro e grandes atrações.

O evento contou com cinco super shows de bandas renomadas, passeio motociclístico pela cidade, corrida da tartaruga (quando o piloto que cruzar a linha de chegada por último sem tocar o pé no chão vence) e premiação para diversas categorias.



Se tratando uma primeira edição, a infraestrutura estava impecável, desde a organização dos stands comerciais, área de camping, equipe de wheeling, manobras radicais, a uma praça de alimentação com mais de 30 opções de restaurantes e food trucks, que proporcionaram uma experiência incrível entre os motociclistas.

Paragominas Moto Fest Maringá (centro), de 76 anos, recebendo a premiação de motociclista mais antigo (Foto: Divulgação) Parque de Exposições de Paragominas (Foto: Divulgação) Confraria Harleyros do Pará (Foto: Divulgação) Stanley Goes, presidente do Pará Moto Clube, recebendo os irmãos na tenda PMC (Foto: Divulgação) Mônaco Fúria Motos (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

A entrada do evento foi apenas um quilo de alimento não perecível, para fazer uma grande filantropia entre os mais necessitados após o término.

Além de servir de abrigo e válvula de escape para os “malucos”, que encontram dentro dos motoclubes e no motociclismo uma alternativa para expressarem sua paixão por liberdade e aventura, os motociclistas carregam um importante papel social. Não precisa ir muito longe para entender o porquê essas verdadeiras famílias são tão importantes e despertam a paixão de tantos apaixonados por duas rodas. A pandemia causada pela Covid-19 evidenciou ainda mais o caráter social dos motoclubes. No estado do Pará, foram contabilizadas mais de 40 mil cestas básicas entregues por motociclistas,segundo a Confraria Harleyros, ajudando a sociedade paraense no momento mais difícil dos últimos anos.

Com o apoio de expositores de grandes marcas, apresentações de renome, amantes do mundo duas rodas, o PARAGOMINAS MOTO FEST foi um sucesso e os organizadores já se preparam para fazer a segunda edição ainda maior.

